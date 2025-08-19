快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

泡泡瑪特上半年盈利增近四倍 港澳台分店平均收入最高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，上半年盈利人民幣45.74億元（約新台幣191億元），年增397%。圖／香港中通社
大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，上半年盈利人民幣45.74億元（約新台幣191億元），年增397%。圖／香港中通社

大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，今年上半年營收人民幣138.76億元，年增204%，毛利增234%至人民幣97.61億元，相當於毛利率增5.3百分點至70.3%。泡泡瑪特列帳盈利人民幣45.74億元（約新台幣191億元），年增397%。從收入來看，美洲地區收入增長最快，港澳台地區平均收入最高。

泡泡瑪特業績還顯示，其非國際財務報告會計準則經調整純利增363%至人民幣47.10億元，相當於基本每股盈利3.44元。

從地區收入來看，泡泡瑪特中國收入為人民幣82.83億元，年增1.35倍，雖然續為公司最大收入來源，但佔比由77.2%降至59.7%，增長幅度也是四大業務地區中最慢。

亞太區、美洲區、歐洲與其他區等分別收入人民幣28.51億元、22.65億元與4.78億元，年增率分別為2.6倍、11.4倍與7.3倍。海外業務合計收入貢獻由22.8%增至40.3%。

如果以期末實體零售店數目和該區零售店收入計，泡泡瑪特的港澳台分店平均收入最高，每家店半年銷售達到2,228萬元，亞太區分店平均收入亦逾人民幣2,000萬元。

從渠道來看，截至6月底，泡泡瑪特在全球18個國家營運571家門店，上半年淨增40家，另有2,597台機器人商店。線下渠道佔收入比例61.4%，較去年同期跌5.1百分點；線上渠道包括泡泡瑪特抽盒機、天貓旗艦店、抖音平台等，佔收入比例由26.7%增至35.5%，反映其增速更勝實體門店渠道。

泡泡瑪特在上半年共有13個藝術家IP收入過億，其中LABUBU所屬的THE MONSTERS、MOLLY、 SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO在報告期內分別實現收入人民幣48.14億元、13.57億元、12.20億元、12.18億元和11.05億元。作為對比，2024年上半年沒有一個IP收入破人民幣10億大關，

除了營收，上半年泡泡瑪特在各方都是贏家，泡泡瑪特股價在年內也上漲了約200%，總市值突破3,700億港元，且旗下Labubu還拍出天價，收割網路流量。

業績 LABUBU 抖音 人民幣 泡泡瑪特

延伸閱讀

人事最新異動！Netflix創始領導湯尼　接棒Disney+資深副總裁暨總經理

Labubu一貨難求 泡泡瑪特創辦人王寧否認飢餓行銷

從LABUBU全球爆紅看泡泡瑪特的IP與維權策略

Labubu爆火 泡泡瑪特淨利潤增350%

相關新聞

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

大陸快時尚電商SHEIN（希音）歷經赴美、英上市受阻後，上月傳出已向港交所秘密提交上市申請。彭博19日引述知情人士報導，...

「等好久終於賺錢」 上海股民再湧「馬路沙龍」聊大盤

上證指數創十年新高，上海廣東路上的「股市沙龍」又火了。老股民成群結隊討論著大盤走勢、個股表現和各種投資策略，有人近百萬資...

泡泡瑪特上半年盈利增近四倍 港澳台分店平均收入最高

大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，今年上半年營收人民幣138.76億元，年增204%，毛利增234%至人民幣97....

小米第2季財報超亮眼 營收及獲利雙創史上新高

小米集團19日晚間公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調淨利潤人...

陸車企廝殺 零跑汽車成為第二家賺錢「造車新勢力」

在殘酷的大陸車市淘汰賽中，有人不敵虧損逐漸退場，也有品牌逐步實現盈利。造車新勢力零跑汽車近日發布中期業績顯示，上半年，零...

展現深耕中東決心 聯想集團宣布在利雅德設立區域總部

聯想集團日前宣布計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅德標誌性建築Majdoul大廈設立區域總部，並已任命沙烏地阿拉伯市場管理團隊。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。