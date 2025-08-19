泡泡瑪特上半年盈利增近四倍 港澳台分店平均收入最高

大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，今年上半年營收人民幣138.76億元，年增204%，毛利增234%至人民幣97.61億元，相當於毛利率增5.3百分點至70.3%。泡泡瑪特列帳盈利人民幣45.74億元（約新台幣191億元），年增397%。從收入來看，美洲地區收入增長最快，港澳台地區平均收入最高。

泡泡瑪特業績還顯示，其非國際財務報告會計準則經調整純利增363%至人民幣47.10億元，相當於基本每股盈利3.44元。

從地區收入來看，泡泡瑪特中國收入為人民幣82.83億元，年增1.35倍，雖然續為公司最大收入來源，但佔比由77.2%降至59.7%，增長幅度也是四大業務地區中最慢。

亞太區、美洲區、歐洲與其他區等分別收入人民幣28.51億元、22.65億元與4.78億元，年增率分別為2.6倍、11.4倍與7.3倍。海外業務合計收入貢獻由22.8%增至40.3%。

如果以期末實體零售店數目和該區零售店收入計，泡泡瑪特的港澳台分店平均收入最高，每家店半年銷售達到2,228萬元，亞太區分店平均收入亦逾人民幣2,000萬元。

從渠道來看，截至6月底，泡泡瑪特在全球18個國家營運571家門店，上半年淨增40家，另有2,597台機器人商店。線下渠道佔收入比例61.4%，較去年同期跌5.1百分點；線上渠道包括泡泡瑪特抽盒機、天貓旗艦店、抖音平台等，佔收入比例由26.7%增至35.5%，反映其增速更勝實體門店渠道。

泡泡瑪特在上半年共有13個藝術家IP收入過億，其中LABUBU所屬的THE MONSTERS、MOLLY、 SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO在報告期內分別實現收入人民幣48.14億元、13.57億元、12.20億元、12.18億元和11.05億元。作為對比，2024年上半年沒有一個IP收入破人民幣10億大關，

除了營收，上半年泡泡瑪特在各方都是贏家，泡泡瑪特股價在年內也上漲了約200%，總市值突破3,700億港元，且旗下Labubu還拍出天價，收割網路流量。