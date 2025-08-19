快訊

小米第2季財報超亮眼 營收及獲利雙創史上新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米第2季財報營收及獲利雙創新高。圖為小米在北京的門市。圖／路透
小米第2季財報營收及獲利雙創新高。圖為小米在北京的門市。圖／路透

小米集團19日晚間公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調淨利潤人民幣108億元（約新台幣453億元），年增75.4%。

小米集團集團總裁盧偉冰19日在業績電話會上透露，今年小米在中國市場的目標是實現從高端到超高端的關鍵突破，小米15 Ultra手機首月銷量年增70%到80%；小米SU7 Ultra電動車上市僅四個月累計銷量破1萬台，斬獲2025上半年售價人民幣50萬以上轎車、純電銷量雙第一。

盧偉冰說，今年第2季小米智慧電動汽車及AI等創新業務收入大幅增長233%至人民幣213億元，經營虧損大幅收窄至人民幣3億元，該部門有望於下半年實現單季盈利，公司決定在2027年正式進入歐洲電動汽車市場。

小米財報顯示，小米汽車交付量在第2季達到8.13萬輛，較去年同期的2.73萬輛增長197.7%，進一步推動小米電動汽車業務收入暴增233%，達到人民幣213億元，遠超市場預期。

盧偉冰指出，2025全年小米集團整體收入預計增長30%以上，對於手機業務，小米手機堅定瞄準「2億俱樂部」，即計畫未來三到五年躋身全球年出貨量2億支行列。

小米財報顯示，小米手機×AIoT分部營收人民幣947億元，再創歷史新高，年增14.8%，其中智慧手機業務營收人民幣455億元，毛利率為11.5%，出貨量連續八個季度正增長，連續20個季度穩居全球前三。

盧偉冰說，今年上半年大家電價格戰比較激烈，但小米扛住了價格戰的衝擊，第2季小米大家電收入增長66%，空調平均售價增長10%左右，實現量價齊升，小米不參與家電行業的價格內卷、不在意短期排名，小米大家電業務有百分之百的信心，今年會圓滿完成年初的目標。

據小米財報顯示，第2季小米空調產品出貨量540萬台，年增超60%；冰箱產品出貨量79萬台，年增超過25%；洗衣機產品出貨量60萬台，年增超過45%。

此外，小米首個AI眼鏡發表後持續熱銷，銷量遠超預期，其中，電致變色版（通電後改變顏色）全通路缺貨，目前正抓緊補貨，加速產能爬坡。

