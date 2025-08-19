快訊

陸車企廝殺 零跑汽車成為第二家賺錢「造車新勢力」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
造車新勢力零跑汽車成為繼理想汽車後，大陸造車新勢力中第二家實現半年度盈利的企業。新華社資料照片
造車新勢力零跑汽車成為繼理想汽車後，大陸造車新勢力中第二家實現半年度盈利的企業。新華社資料照片

在殘酷的大陸車市淘汰賽中，有人不敵虧損逐漸退場，也有品牌逐步實現盈利。造車新勢力零跑汽車近日發布中期業績顯示，上半年，零跑汽車實現淨利潤為人民幣0.3億元，繼理想汽車後，零跑汽車成為中國造車新勢力中第二家實現半年度盈利的企業。

據零跑汽車18日發布的中期業績顯示，2025年上半年，零跑汽車交付新車22.17萬輛，成為中國新勢力品牌銷冠，較2024年同期交付量增長155.7%；營業收入人民幣242.5億元，較2024年同期增加174%；毛利率為14.1%；同時，零跑在手資金達人民幣295.8億元。

但值得注意的是，與第1季的14.9%的毛利率相比，半年度毛利率有所下降，零跑汽車在第2季的實際毛利率不足14%。未來能否持續盈利仍是挑戰。

與此同時，零跑汽車宣布下半年毛利率目標維持14%~15%，全年整車毛利率預計約12%（不含備件業務）；年度淨利潤指引上調至5億~10億元，原指引為盈虧平衡。預期銷售規模在下半年大幅增加，將全年銷量目標上調至58萬輛~65萬輛（原目標為50萬~60萬輛），並計劃於明年挑戰100萬輛的銷售目標。

前七個月，零跑汽車出口量24,980輛，其中歐洲市場表現亮眼，零跑還計劃於2026年底前建立歐洲本土化生產基地。海外市場正成為零跑汽車第二增長曲線。

今年前七月，零跑汽車已完成銷量27.18萬輛，這意味著在未來5個月中將要完成30萬輛的銷售，月均銷售量達到6萬輛。

以往較為知名造車新勢力的蔚來與小鵬則鎖定第4季盈利，小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，通過提升高毛利車型的佔比、供應鏈優化降本、更高的銷量等措施，小鵬毛利率有望提升至十幾個百分點，從而幫助小鵬在第4季實現盈利；蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌也表達了第4季盈利的目標，而蔚來近年也通過成本控制、提高交付量舉措來增加盈利。

品牌 人民幣 理想汽車

相關新聞

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

大陸快時尚電商SHEIN（希音）歷經赴美、英上市受阻後，上月傳出已向港交所秘密提交上市申請。彭博19日引述知情人士報導，...

「等好久終於賺錢」 上海股民再湧「馬路沙龍」聊大盤

上證指數創十年新高，上海廣東路上的「股市沙龍」又火了。老股民成群結隊討論著大盤走勢、個股表現和各種投資策略，有人近百萬資...

泡泡瑪特上半年盈利增近四倍 港澳台分店平均收入最高

大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，今年上半年營收人民幣138.76億元，年增204%，毛利增234%至人民幣97....

小米第2季財報超亮眼 營收及獲利雙創史上新高

小米集團19日晚間公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調淨利潤人...

陸車企廝殺 零跑汽車成為第二家賺錢「造車新勢力」

在殘酷的大陸車市淘汰賽中，有人不敵虧損逐漸退場，也有品牌逐步實現盈利。造車新勢力零跑汽車近日發布中期業績顯示，上半年，零...

展現深耕中東決心 聯想集團宣布在利雅德設立區域總部

聯想集團日前宣布計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅德標誌性建築Majdoul大廈設立區域總部，並已任命沙烏地阿拉伯市場管理團隊。...

