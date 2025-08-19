陸車企廝殺 零跑汽車成為第二家賺錢「造車新勢力」

在殘酷的大陸車市淘汰賽中，有人不敵虧損逐漸退場，也有品牌逐步實現盈利。造車新勢力零跑汽車近日發布中期業績顯示，上半年，零跑汽車實現淨利潤為人民幣0.3億元，繼理想汽車後，零跑汽車成為中國造車新勢力中第二家實現半年度盈利的企業。

據零跑汽車18日發布的中期業績顯示，2025年上半年，零跑汽車交付新車22.17萬輛，成為中國新勢力品牌銷冠，較2024年同期交付量增長155.7%；營業收入人民幣242.5億元，較2024年同期增加174%；毛利率為14.1%；同時，零跑在手資金達人民幣295.8億元。

但值得注意的是，與第1季的14.9%的毛利率相比，半年度毛利率有所下降，零跑汽車在第2季的實際毛利率不足14%。未來能否持續盈利仍是挑戰。

與此同時，零跑汽車宣布下半年毛利率目標維持14%~15%，全年整車毛利率預計約12%（不含備件業務）；年度淨利潤指引上調至5億~10億元，原指引為盈虧平衡。預期銷售規模在下半年大幅增加，將全年銷量目標上調至58萬輛~65萬輛（原目標為50萬~60萬輛），並計劃於明年挑戰100萬輛的銷售目標。

前七個月，零跑汽車出口量24,980輛，其中歐洲市場表現亮眼，零跑還計劃於2026年底前建立歐洲本土化生產基地。海外市場正成為零跑汽車第二增長曲線。

今年前七月，零跑汽車已完成銷量27.18萬輛，這意味著在未來5個月中將要完成30萬輛的銷售，月均銷售量達到6萬輛。

以往較為知名造車新勢力的蔚來與小鵬則鎖定第4季盈利，小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，通過提升高毛利車型的佔比、供應鏈優化降本、更高的銷量等措施，小鵬毛利率有望提升至十幾個百分點，從而幫助小鵬在第4季實現盈利；蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌也表達了第4季盈利的目標，而蔚來近年也通過成本控制、提高交付量舉措來增加盈利。