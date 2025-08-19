創11個月新高！陸青年失業率17.8% 未來還可能繼續上升

大陸統計局最新發布數據顯示，7月大陸全國城鎮16—24歲勞動力失業率（不含在校生，下稱「青年失業率」）為17.8%，較6月上升3.3個百分點，創11個月新高，並終止連續第4個月的跌勢。分析認為，隨著千萬大學畢業生將投入勞動市場，接下來青年失業率可能繼續小幅上升。

大陸統計局19日發布數據顯示，7月大陸全國城鎮不包含在校生的25至29歲失業率升至6.9%，大陸全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率則降至3.9%。

經濟觀察報報導，從2024年青年失業率走勢來看，年內整體呈現「M」型波動，每年7—9月隨著大學畢業生集中進入就業市場，青年失業率往往升至年內新高。2024年8月，青年失業率曾達到18.8%。

大陸統計局此前公布7月大陸全國城鎮調查失業率及31個大城市城鎮調查失業率均為5.2%。比上月上升0.2個百分點，與上年同月持平。

大陸教育部數據顯示，2025屆高校畢業生規模預計達1,222萬人，較去年同期增加43萬人，再創歷史新高。最近四年，大學畢業生規模均突破千萬。

大陸招聘平台前程無憂近期對近3,000家用人單位與數萬名高校畢業生調研形成的《校園招聘白皮書2025》顯示，大陸大學畢業生數量「供給總量充足」的表象背後，是更加複雜的結構性矛盾。主要原因在於當前畢業生中研究生學歷佔比逐年提升，但部分專業與市場脫節的問題仍未緩解，畢業生對職位質量的要求也在同步上升。此外，與以往「畢業即就業」的節奏不同，2025屆畢業生的求職準備明顯提前。有超過57%的畢業生在大三下學期已開始收集工作機會訊息、更新簡歷和參與實習。