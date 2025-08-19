快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

聽新聞
0:00 / 0:00

創11個月新高！陸青年失業率17.8% 未來還可能繼續上升

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸統計局最新發布數據顯示，7月大陸全國城鎮16—24歲勞動力失業率（不含在校生，下稱「青年失業率」）為17.8%，創11個月新高。圖／新華社
大陸統計局最新發布數據顯示，7月大陸全國城鎮16—24歲勞動力失業率（不含在校生，下稱「青年失業率」）為17.8%，創11個月新高。圖／新華社

大陸統計局最新發布數據顯示，7月大陸全國城鎮16—24歲勞動力失業率（不含在校生，下稱「青年失業率」）為17.8%，較6月上升3.3個百分點，創11個月新高，並終止連續第4個月的跌勢。分析認為，隨著千萬大學畢業生將投入勞動市場，接下來青年失業率可能繼續小幅上升。

大陸統計局19日發布數據顯示，7月大陸全國城鎮不包含在校生的25至29歲失業率升至6.9%，大陸全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率則降至3.9%。

經濟觀察報報導，從2024年青年失業率走勢來看，年內整體呈現「M」型波動，每年7—9月隨著大學畢業生集中進入就業市場，青年失業率往往升至年內新高。2024年8月，青年失業率曾達到18.8%。

大陸統計局此前公布7月大陸全國城鎮調查失業率及31個大城市城鎮調查失業率均為5.2%。比上月上升0.2個百分點，與上年同月持平。

大陸教育部數據顯示，2025屆高校畢業生規模預計達1,222萬人，較去年同期增加43萬人，再創歷史新高。最近四年，大學畢業生規模均突破千萬。

大陸招聘平台前程無憂近期對近3,000家用人單位與數萬名高校畢業生調研形成的《校園招聘白皮書2025》顯示，大陸大學畢業生數量「供給總量充足」的表象背後，是更加複雜的結構性矛盾。主要原因在於當前畢業生中研究生學歷佔比逐年提升，但部分專業與市場脫節的問題仍未緩解，畢業生對職位質量的要求也在同步上升。此外，與以往「畢業即就業」的節奏不同，2025屆畢業生的求職準備明顯提前。有超過57%的畢業生在大三下學期已開始收集工作機會訊息、更新簡歷和參與實習。

失業 青年 校園

延伸閱讀

陸7月青年失業率17.8% 創今年新高…官方揭原因

香港失業率升至3.7% 港府：經濟成長仍可增添職位

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

「館長」結束深圳行 讚嘆大陸基礎建設「世界第一」

相關新聞

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

大陸快時尚電商SHEIN（希音）歷經赴美、英上市受阻後，上月傳出已向港交所秘密提交上市申請。彭博19日引述知情人士報導，...

「等好久終於賺錢」 上海股民再湧「馬路沙龍」聊大盤

上證指數創十年新高，上海廣東路上的「股市沙龍」又火了。老股民成群結隊討論著大盤走勢、個股表現和各種投資策略，有人近百萬資...

泡泡瑪特上半年盈利增近四倍 港澳台分店平均收入最高

大陸潮玩品牌泡泡瑪特19日發布期中業績，今年上半年營收人民幣138.76億元，年增204%，毛利增234%至人民幣97....

小米第2季財報超亮眼 營收及獲利雙創史上新高

小米集團19日晚間公布今年第2季財報，營收及獲利雙雙創下歷史新高，營收人民幣1,160億元，年增30.5%；經調淨利潤人...

陸車企廝殺 零跑汽車成為第二家賺錢「造車新勢力」

在殘酷的大陸車市淘汰賽中，有人不敵虧損逐漸退場，也有品牌逐步實現盈利。造車新勢力零跑汽車近日發布中期業績顯示，上半年，零...

展現深耕中東決心 聯想集團宣布在利雅德設立區域總部

聯想集團日前宣布計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅德標誌性建築Majdoul大廈設立區域總部，並已任命沙烏地阿拉伯市場管理團隊。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。