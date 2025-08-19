快訊

展現深耕中東決心 聯想集團宣布在利雅德設立區域總部

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
聯想集團日前宣布計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅德標誌性建築Majdoul大廈設立區域總部。圖／取自聯想集團官網
聯想集團日前宣布計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅德標誌性建築Majdoul大廈設立區域總部。圖／取自聯想集團官網

聯想集團日前宣布計劃在沙烏地阿拉伯首都利雅德標誌性建築Majdoul大廈設立區域總部，並已任命沙烏地阿拉伯市場管理團隊。據計劃，新工廠預計於2026年開始試生產，預計年產筆記本電腦、桌機、手機及服務器等產品數百萬台。該舉被視為深化中東戰略的舉措。

聯想集團18日公告指出，將任命于智博（Lawrence Yu）為區域總部負責人，同時任命Giovanni Di Filippo為聯想集團副總裁兼聯想沙國總經理，Zoran Radumilo為聯想沙國首席技術官（CTO）。

據了解，聯想集團區域總部所在的地標性建築Majdoul大廈，是多個沙國公共投資基金（PIF）實體、政府機構和科技公司所在地。而區域總部設立為聯想集團與沙國公共投資基金（PIF）旗下公司Alat埃耐特戰略合作的一部分，該合作將加速聯想集團的持續轉型，並進一步擴大全球製造足跡。

聯想和Alat埃耐特已於2月在沙國綜合物流特區（SILZ）運營的「利雅德綜合區」園區內一塊20萬平方公尺的土地上破土動工，開始建設一座先進製造工廠。目前新製造基地所有建築地基基本挖掘完成，第一座主體廠房的鋼結構搭建完工。

聯想集團與Alat埃耐特攜手在沙國的投入將助力沙國實現經濟目標。據預測，該合作將創造多達1.5萬個直接就業職位和4.5萬個間接就業職位，到2030年，雙方合作有望對沙國非石油GDP累計貢獻達100億美元。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶2月在聯想2024年第三財季業績溝通會上表示，除了設立區域總部之外，還會建立一個面向客戶的創新展示中心，建立一個新的旗艦零售店。他稱，當地有很多數據中心都要建設，並且對聯想溫水液冷技術興趣濃厚。聯想有很強信心在幾年的時間內該區域的業務大概增長2到3倍。

