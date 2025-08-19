快訊

預計9月交車！陸國產特斯拉6人座Model Y L上市 售價142萬元起

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸國產特斯拉6人座Model Y L上市，新台幣142萬元開賣。圖／取自澎湃新聞
大陸國產特斯拉6人座Model Y L上市，新台幣142萬元開賣。圖／取自澎湃新聞

特斯拉中國官網19日上線一款6人座休旅車Model Y L，售價人民幣33.9萬元（約新台幣142萬元）起，預計9月開始交車，該車是特斯拉上海超級工廠出品的旗艦車型，定位介於Model Y和Model X之間。目前也僅在中國大陸市場上市。

6人座Model Y L售價人民幣33.9萬元比Model Y標準版（後輪驅動煥新版）起售價人民幣26.35萬元貴人民幣7.55萬元（約新台幣31萬元）。

澎湃新聞報導，特斯拉方面介紹，在設計這款車之初，就希望大大拓展 Model Y 的實用場景，擴大更多的受眾人群。全新設計的Model Y L大幅拓展車身尺寸，擁有堅固的結構強度，更寬敞的內部空間，同時採用6人座座椅布局，空間利用方式更加靈活。

性能參數方面，Model Y L車身加長179mm，軸距加長150mm，具備超大的車內空間；CLTC續航達到751公里；能耗低至12.8kWh/100km；車重2,088公斤；採用前255後275混合胎寬設計。

特斯拉方面宣布，Model Y L上市的同時，還推出「首付人民幣9萬9,900元起，享3年0息」和「首付4萬5,900元起，享5年超低息」的金融福利，疊加人民幣8,000元車漆選裝禮金和三種特享充電權益，Model Y L車主在新車上市之初就能享受到價值約人民幣3萬元的購車福利。

大陸工信部在7月16日發佈《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第397批)的車輛新產品公示清單，特斯拉牌「純電動多用途乘用車」名列其中。申報詳情顯示，該車型為6人座車型，車身長、寬、高尺寸分別為4997mm、1920mm、1668mm。這一車型相比當前大陸國內市場在售的Model Y長了約200mm。該車型曝光後歷經一個多月後正式開賣就是6人座的Model Y L。

此前，業內關於Model Y 6人座版的傳言已久。去年9月，路透就曾報導稱，特斯拉計畫在2025年底開始在中國生產Model Y的6人座版本，以彌補其車型換代太慢導致的吸引力下降。此外還有傳言稱，Model Y L將在中國、美國市場同步上市。

目前看來，中國生產Model Y的6人座版本上市日期比外媒預估的還要早，顯示大陸車市競爭激烈，迫使特斯拉提前推出新產品搶攻市場。

從銷量來看，當前特斯拉確實需要新的產品來刺激消費者的購買慾。大陸乘聯分會資料顯示，今年上半年，特斯拉中國批發銷量（含出口）為36.45萬輛，年減14.6%；中國市場零售銷量為26.34萬輛，年減5.4%。

值得一提的是，中國汽車市場上大型6人座純電SUV的市場競爭日趨激烈。此前，蔚來旗下的樂道L90、純電問界M8、理想i8等6人座版純電SUV均已上市，這些車型均被視為Model Y L的強勁對手。

大陸國產特斯拉6人座Model Y L上市，新台幣142萬元開賣。圖／取自澎湃新聞
大陸國產特斯拉6人座Model Y L上市，新台幣142萬元開賣。圖／取自澎湃新聞

