快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

陸7月青年失業率17.8% 創今年新高…官方揭原因

中央社／ 上海19日電
中國國家統計局今天公布7月份分年齡組失業率數據，其中16至24歲的青年失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點，不只創今年新高，也是2024年8月以來新高。圖／中新社
中國國家統計局今天公布7月份分年齡組失業率數據，其中16至24歲的青年失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點，不只創今年新高，也是2024年8月以來新高。圖／中新社

中國國家統計局今天公布7月份分年齡組失業率數據，其中16至24歲的青年失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點，不只創今年新高，也是2024年8月以來新高。官方說，這是受到畢業季影響而呈現季節性上升。

中國國家統計局今天發布7月份全國城鎮不包含在校生的分年齡組失業率統計，指16至24歲勞動力失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點；25至29歲勞動力失業率為6.9%，較6月份上升0.2個百分點；30至59歲勞動力失業率為3.9%，較6月下降0.1個百分點。

日前中國國家統計局發言人付凌暉在記者會上表示，受畢業季等因素影響，全國城鎮調查失業率呈現季節性上升，7月份全國城鎮調查失業率為5.2%，與去年同期持平。重點群體就業「基本穩定」，7月份外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率4.9%，低於全國城鎮調查失業率。

以往畢業季，中國青年失業率也會呈現較高的趨勢，2024年8月中國16至24歲的青年失業率為18.8%；7月則為17.1%。

失業 青年 勞動力

延伸閱讀

小丑畢業季？Gamescom主持人戴上紅鼻子與玩家一起等待《空洞騎士：絲綢之歌》

陸建築熱潮放緩…7月水泥產量 創2009年後新低

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

關稅變因 房貸逾放看升

相關新聞

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

大陸快時尚電商SHEIN（希音）歷經赴美、英上市受阻後，上月傳出已向港交所秘密提交上市申請。彭博19日引述知情人士報導，...

「等好久終於賺錢」 上海股民再湧「馬路沙龍」聊大盤

上證指數創十年新高，上海廣東路上的「股市沙龍」又火了。老股民成群結隊討論著大盤走勢、個股表現和各種投資策略，有人近百萬資...

陸7月青年失業率17.8% 創今年新高…官方揭原因

中國國家統計局今天公布7月份分年齡組失業率數據，其中16至24歲的青年失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點，不...

香港失業率升至3.7% 港府：經濟成長仍可增添職位

據港府今天公布，香港5至7月失業率上升至3.7%。但港府認為，香港持續的經濟成長仍可帶動職位增加

賣不動…輕奢珠寶品牌潘朵拉在陸業績下滑 關店數量加倍

曾受到中國年輕女性消費者喜愛的丹麥珠寶品牌潘朵拉（Pandora）最近公告，將在中國關閉100間門市，比原本關店計畫多一...

預計9月交車！陸國產特斯拉6人座Model Y L上市 售價142萬元起

特斯拉中國官網19日上線一款6人座休旅車Model Y L，售價人民幣33.9萬元（約新台幣142萬元）起，預計9月開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。