陸7月青年失業率17.8% 創今年新高…官方揭原因

中國國家統計局今天公布7月份分年齡組失業率數據，其中16至24歲的青年失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點，不只創今年新高，也是2024年8月以來新高。官方說，這是受到畢業季影響而呈現季節性上升。

中國國家統計局今天發布7月份全國城鎮不包含在校生的分年齡組失業率統計，指16至24歲勞動力失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點；25至29歲勞動力失業率為6.9%，較6月份上升0.2個百分點；30至59歲勞動力失業率為3.9%，較6月下降0.1個百分點。

日前中國國家統計局發言人付凌暉在記者會上表示，受畢業季等因素影響，全國城鎮調查失業率呈現季節性上升，7月份全國城鎮調查失業率為5.2%，與去年同期持平。重點群體就業「基本穩定」，7月份外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率4.9%，低於全國城鎮調查失業率。

以往畢業季，中國青年失業率也會呈現較高的趨勢，2024年8月中國16至24歲的青年失業率為18.8%；7月則為17.1%。