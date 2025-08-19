快訊

賣不動…輕奢珠寶品牌潘朵拉在陸業績下滑 關店數量加倍

中央社／ 台北19日電
曾受到中國年輕女性消費者喜愛的丹麥珠寶品牌潘朵拉（Pandora）最近公告，將在中國關閉100間門市，比原本關店計畫多一倍。圖／路透
曾受到中國年輕女性消費者喜愛的丹麥珠寶品牌潘朵拉（Pandora）最近公告，將在中國關閉100間門市，比原本關店計畫多一倍。圖／路透

曾受到中國年輕女性消費者喜愛的丹麥珠寶品牌潘朵拉（Pandora）最近公告，將在中國關閉100間門市，比原本關店計畫多一倍。財報顯示，潘朵拉今年在中國市場的表現，明顯不如全球其他市場。

綜合界面新聞及21世紀經濟新聞報導，潘朵拉近日發布第2季業績公告，其中提到，原計劃今年在中國市場關閉50間門市的規模，將擴大至100間門市。

潘朵拉銷售人員表示，中國區關店計畫與裁員計畫同時進行。銷售所在的門市關閉後，店內工作人員會收到賠償金，但不會再被安排至其他門市工作。

據報導，輕奢首飾品牌潘朵拉2015年進入中國市場後迅速擴張，4年內開設超過240家門市。2019年，潘朵拉在中國市場的銷售額19.7億丹麥克朗（約新台幣92.8億元），達到巔峰，但這兩年在中國市場卻賣不動了。

自2021年起，潘朵拉在中國市場的銷售額開始逐年下滑。這兩年，潘朵拉門店在青島、南京等多個城市的商場中，經歷了從獨立門市到中庭櫃台，再到撤櫃的歷程。

財報顯示，潘朵拉今年第1季在中國銷售額僅有9600萬克朗，較2023年下滑了11%；第2季其在中國市場可比銷售再度大跌15%，然而同期集團整體可比銷售卻有增幅3%。

經歷2019年到2025年，連續幾年下跌後，潘多拉中國市場的營收比重從9%降到了1%。

有分析認為，潘朵拉銷售衰退的原因之一，是中國消費者把「保值」排在購買決策的首位，因此像「老鋪黃金」等中國本土首飾品牌崛起，黃金飾品的消費群體越來越年輕化；而潘多拉大量使用合金，被認為CP值較低。

