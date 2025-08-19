快訊

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據稱，大陸快時尚電商SHEIN正考慮將位於新加坡的總部遷回中國大陸，希望有助北京監管部門批准其在港上市計畫。（路透）

大陸快時尚電商SHEIN（希音）歷經赴美、英上市受阻後，上月傳出已向港交所秘密提交上市申請。彭博19日引述知情人士報導，SHEIN正考慮將位於新加坡的總部遷回中國大陸，希望有助北京監管部門批准其在港上市計畫。

彭博報導，知情人士表示，目前註冊於新加坡的SHEIN已就其在大陸設立母公司的事宜諮詢了律師。知情人士表示，目前討論尚處於初步階段，SHEIN能否推進此事尚不確定。

SHEIN在2008年於南京創立，儘管已在2021年將總部遷至新加坡，但該公司仍然受到大陸監管機構的監管，因為大陸證監會要求所有與大陸有實質性關聯的公司，必須在世界任何地方上市前通過該監管機構的審查。

SHEIN據傳最早考慮赴美上市，但受到美國部分政界人士反對及中美關係影響，據稱已在去年5月左右轉向在英國倫敦上市，但英國和大陸監管機構未能就招股說明書風險揭露部分的適當措詞達成一致，主要與新疆棉有關，因此遲未獲放行。

英國《金融時報》上月引述知情人士稱，SHEIN已向港交所秘密提交上市申請，並尋求大陸證監會批准。報導稱，此舉是意圖向英國監管機構施壓，批准在倫敦上市，但SHEIN對此回應陸媒稱「消息不實」。

多年來，SHEIN很少透露其首次公開招股（IPO）計畫，只是表示致力於上市，SHEIN執行主席唐偉（Donald Tang）曾在今年3月份重申仍致力於上市。

