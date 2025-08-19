快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

聽新聞
0:00 / 0:00

上海推動「AI+製造」 力拚3年加快工業機器人應用

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海市19日發布「上海市加快推動『AI+製造』發展的實施方案」，提出通過3年努力，推動3,000家製造業企業實現智慧化應用，並將加快工業機器人應用。圖為今年7月上海人工智能大會（WAIC）期間，展區展示了在產線工作的人形機器人。記者陳宥菘／攝影
上海市19日發布「上海市加快推動『AI+製造』發展的實施方案」，提出通過3年努力，推動3,000家製造業企業實現智慧化應用，並將加快工業機器人應用。圖為今年7月上海人工智能大會（WAIC）期間，展區展示了在產線工作的人形機器人。記者陳宥菘／攝影

上海市19日發布「上海市加快推動『AI+製造』發展的實施方案」，提出通過3年努力，推動3,000家製造業企業實現智慧化應用，並將加快機器人應用，支持電子訊息、汽車、裝備等重點行業面向重複性強、危險性高、對健康存在危害的工作場景部署應用工業機器人，以提高生產效率和安全性。

上海市經信委、發改委、國資委19日聯合發布「實施方案」，提出實施「模塑申城．AI+製造」行動，推動AI技術與製造業深度融合，加快賦能新型工業化，形成新質生產力。預計通過3年時間，上海製造業智慧化發展水平進一步提升，在語料、模型、平台、場景等領域形成一批創新成果。

「實施方案」提出，要推動3,000家製造業企業實現智慧化應用；打造10個行業標竿模型，形成100個標竿智能產品；推廣100個示範應用場景，建設10個左右「AI+製造」示範工廠；發展5家左右綜合集成服務商，培育一批具有競爭力的專業服務商。

「實施方案」還提到，要推動智慧機器人在裝配、焊接、噴塗、物料搬運等環節開展規模化應用。推動鋼鐵、船舶等行業打造人機協同智慧製造作業單元，實現複雜工序無人化。制定工業場景人形機器人安全性可靠性檢驗檢測方法，推動產品「持證上崗」。

「實施方案」提及，打造「AI+」智慧產品，包括AI+工業軟體工具、AI+工業產品與設備、AI+消費終端等。推動消費終端企業與AI企業合作開發端側模型；推動AI計算機（AI PC）、AI眼鏡和AI手機等新型智慧消費終端迭代升級，加速引導產業鏈上下游企業集聚，促進智慧終端產業群聚發展。

任務落實方面，「實施方案」提及，要加強「AI+製造」各項任務的統籌組織和協調推進，落實重點任務、重大計畫和重要政策。聚焦重點產業，編製「一業一策」推進方案。強化市區協同，鼓勵產業基礎好、場景豐富的製造業重點區推出「一區一方案」與專案政策，打造工業智慧產業群聚。

上海 規模 人形機器人

延伸閱讀

上海一「身首斷離」患者 被中共海軍軍醫成功救回

奧特曼警告美國低估中國AI進展 OpenAI釋出開放權重模型因應競爭

部分商圈人流下降 MUJI關閉多地門市

關稅衝擊 金屬機電工業淪無薪假重災區

相關新聞

傳SHEIN擬將總部遷回大陸 盼陸監管部門放行赴港IPO

大陸快時尚電商SHEIN（希音）歷經赴美、英上市受阻後，上月傳出已向港交所秘密提交上市申請。彭博19日引述知情人士報導，...

「等好久終於賺錢」 上海股民再湧「馬路沙龍」聊大盤

上證指數創十年新高，上海廣東路上的「股市沙龍」又火了。老股民成群結隊討論著大盤走勢、個股表現和各種投資策略，有人近百萬資...

香港美食博覽5大展5天吸逾50萬人次 清真產品銷情可觀

一連5天於香港灣仔會展中心舉行的美食博覽、美與健生活博覽及家電·家居·博覽18日圓滿結束。主辦單位香港貿發局表示，連同1...

上海推動「AI+製造」 力拚3年加快工業機器人應用

上海市19日發布「上海市加快推動『AI+製造』發展的實施方案」，提出通過3年努力，推動3,000家製造業企業實現智慧化應...

特斯拉大陸上架6人座長軸Model Y L 售價142萬元起

特斯拉中國官網19日上架Model Y L車型，是Model Y的六座長軸版本，續航達751公里，售價33.9萬元人民幣...

創10年新高後 滬指今高開0.01%、深證成指低開後翻紅

A股（陸股）市場牛氣沖天，滬指昨盤中攻上近十年新高後，今日早間A股三大指數開盤漲跌不一，滬指高開0.01%，深證成指跌0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。