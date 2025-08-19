中國A股開盤3大指數漲跌不一

中國股市昨日走高，上證綜指（滬指）盤中一度攻上3745.94點，破10年來新高。今天開盤三大指數漲跌不一，以接近平盤開出後走勢震盪。

上證綜指（滬指）開盤報3728.49點，微幅上漲0.01%；深證成指開盤報11827.9點，微幅下跌0.06%；創業板開盤報2596.58點，下跌0.37%。

根據財聯社報導，近上午10時，A股指數走強，上證綜指漲0.42%，創業板指拉升漲逾1.02%，深證成指漲0.56%。醫藥股領漲市場，滬深京三市上漲個股近2900檔。

上證指數昨天重返3700點，突破2021年2月18日盤中創下的3731.69點高點，創下自2015年8月20日之後的新高。

據陸媒證券時報報導，星石投資副總經理、首席策略投資官方磊表示，當前股市的主要驅動因素有2方面，一是產業亮點，行業利好訊息帶動結構性行情。二是股市賺錢效應提升疊加流動性充裕帶動股市價值重估，呈現正循環跡象。

中金公司認為，今年A股市場整體盈利增速有望轉為增長。此前，該機構在下半年A股展望中上調了2025年A股盈利預測，增速較2024年明顯改善，上市公司盈利變化對指數表現形成強力支撐。