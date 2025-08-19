李強：做強國內大循環 採取有力措施鞏固房市

中國國務院總理李強昨天在會議中談當前經濟形勢，表示要做強國內大循環，以此對沖國際循環的不確定性，並提到要採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，努力完成全年經濟社會發展目標。

新華社報導，李強18日主持召開國務院第9次全體會議，強調要努力完成全年經濟社會發展目標任務。

他表示要堅持全面、辯證地把握經濟形勢，看到中國經濟所具有的強大韌性和活力，也要看到經濟運行中面臨的風險挑戰，看到外部環境的嚴峻複雜。

李強強調，要進一步提升宏觀政策實施效能。要抓住關鍵著力點做強國內大循環，「以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性」。持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點。

他強調，加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用。縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。

他提到，要更大力度穩定就業保障民生，拓寬就業增收管道，進一步加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。

受國內及貿易壓力影響，中國官方15日公布的7月份社會消費品零售總額、規模以上工業增加值及70個大中城市商品住宅銷售價格等指標，不是增幅創今年新低就是持續下滑。專家認為，房市疲軟是中國通縮壓力的罪魁禍首。

中國上半年經濟增速5.3%、超越全年5%左右的目標，這使得政府可以容忍下半年經濟增速適度放緩。官方是否會在第3季或第4季推出新的經濟支持政策受到關注。