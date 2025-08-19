特斯拉大陸上架6人座長軸Model Y L 售價142萬元起

特斯拉中國官網19日上架Model Y L車型，是Model Y的六座長軸版本，續航達751公里，售價33.9萬元人民幣（下同，約合新台幣142萬元）起，預計交付時間今年9月，可否挽救近期在大陸市場持續下滑的銷量，備受矚目。

陸媒IT之家報導，特斯拉新車Model Y L外觀與在售的Model Y保持一致，亮點是車身尺寸方面進行了全面提升，車內採用「2+2+2」的6人座配置，瞄準大陸消費者偏好的舒適與空間訴求。前座具備通風功能，全車座椅加熱；二排和三排座椅可獨立電動放倒。

其車身尺碼為4976×2129×1668mm、軸距達3,040mm，儲物空間高達2,539公升；搭載18個特斯拉自研高級音響加1個重低音；搭配19吋旋動機甲輪圈；車輛風阻係數低至0.216。還提供全新的星光金車漆，選購價1.2萬元。

Model Y L搭載了全輪驅動系統，車身輕量化設計，重量為2,088kg，百公里加速僅需4.5秒。車輛還配備了連續可變阻尼減振器，濾振系統全面升級，提供更平穩舒適的駕駛體驗。

特斯拉在大陸近來連續上線新車，上周官網才上線了Model 3後輪驅動長續航版本，售價26.95萬元（約合新台幣113萬元）。

然而，特斯拉近期在大陸的銷量持續走跌，根據中國乘聯分會數據，特斯拉7月銷量僅6.8萬輛，比去年同期下跌8.4%。今年1至7月，大陸純電動車累計銷量524.6萬輛，年增46.9%，特斯拉中國卻只累計賣出43.2萬輛，比去年同期下跌13.4%