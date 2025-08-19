聽新聞
創10年新高後 滬指今高開0.01%、深證成指低開後翻紅

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸股在周一攻上近十年新高後，今日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指高開0.01%，深證成指跌0.06%，創業板指跌0.37%。（美聯社）
陸股在周一攻上近十年新高後，今日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指高開0.01%，深證成指跌0.06%，創業板指跌0.37%。（美聯社）

A股（陸股）市場牛氣沖天，滬指昨盤中攻上近十年新高後，今日早間A股三大指數開盤漲跌不一，滬指高開0.01%，深證成指跌0.06%，創業板指跌0.37%；北證50漲0.68%。

財聯社報導，截至上午9點48分，A股指數走強，滬指漲0.42%，創業板指拉升漲逾1.02%，深成指漲0.56%。醫藥股領漲市場，滬深京三市上漲個股近2,900檔。

滬指昨盤中最高攻上3,745.84點，突破2021年2月18日盤中創下的3,731.69點高點，創下自2015年8月20日之後的新高。A股市值總和昨也首次突破人民幣100兆元（約合新台幣417兆元）大關，創下歷史新高。分析認為，當前A股牛市主升浪有望全面開啟。

今日開盤，熱門題材普遍調整，炒股軟體、玻纖、GPU概念跌幅居前；稀土、機械、傳媒板塊造好。中國船舶復牌高開逾6%。

滬深兩市昨日全天成交額高達人民幣2.76兆元，較前一交易日放量5,196億元，市場已有過熱之虞。

鑑於A股這波漲勢主要與投資情緒回升、居民存款「搬家」有關，陸媒觀察者網報導，自8月以來，大陸已有10多家銀行發布公告，聲明嚴禁信用卡資金流入股市。例如，陝西農信8月1日對信用卡資金用途作進一步明確：信用卡資金不得用於投資理財領域，包括股票、基金、期貨、虛擬幣、投資型貴金屬、股權投資等。

