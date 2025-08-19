快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

聽新聞
0:00 / 0:00

陸股一路漲 攀十年高峰

經濟日報／ 記者謝守真葉文義／綜合報導

川普關稅戰下，陸股卻節節高升。上證指數昨（18）盤中一度攻上3,745點，寫2015年8月21日以來的近十年新高。更令人矚目的是A股總市值總和首次突破人民幣100兆元（約新台幣417兆元），象徵著大陸資本市場邁入全新階段。

上證指數從今年4月7日盤中探底至3,040點開始，至昨日收盤3,728點，上漲幅度高達22.6%。

值得注意的是，同期深証成指漲幅近30%，創業板指數漲幅則達到驚人的47%。

昨日滬深兩市全天成交額達人民幣2.76兆元（約新台幣11.5兆元），為歷史第三高，較前一日放量人民幣5,196億元，連續四個交易日站穩人民幣2兆關口，顯示當前市場資金活躍度顯著提升。

彭博分析，此次上漲主要受到散戶投資者的需求推動，他們的儲蓄接近歷史峰值，且正逐漸撤出債券市場。同時，近期中國大陸政府推出抑制部分行業產能過剩的措施，旨在緩解通貨緊縮並提振企業盈利，進一步增強投資者信心。

據中國人民銀行（大陸央行）數據，截至7月底，非銀存款新增人民幣2.14兆元，為2015年有數據記錄以來同期最高水準，按年大增人民幣1.39兆元。

人民幣 新台幣

延伸閱讀

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

預售難賣！七都銷售率全跌、台南最慘 專家：這類優惠方案沒用了

滬指攻上3731點創10年新高 A股市值破400兆元

人氣集中…12檔熱門ETF交易熱絡 投資人湧入布局

相關新聞

華虹集團事業體喊二合一 陸半導體業近年最大整合案

大陸晶圓代工「二哥」華虹半導體公告，公司正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海華力微控股權，目的是為解決IPO承諾中化...

華為投控增資強攻AI晶片 外界解讀加速產品研發

近日華為投資控股發生工商變更，註冊資本由人民幣580.8億增至約638.9億，增幅10%。

陸股一路漲 攀十年高峰

川普關稅戰下，陸股卻節節高升。上證指數昨（18）盤中一度攻上3,745點，寫2015年8月21日以來的近十年新高。更令人...

大學科系增減 陸低空經濟正熱

大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。...

三個國際因素 大陸金價節節漲

大陸國家統計局日前透露，7月份金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲了37.1%和27.3%，也帶動核心CPI同比上漲。

部分商圈人流下降 MUJI關閉多地門市

日本知名品牌無印良品（MUJI）近期在中國北京、上海、濟南等多地門市相繼關閉，引發關注。MUJI品牌官方回應，個別閉店是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。