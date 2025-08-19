陸股一路漲 攀十年高峰

川普關稅戰下，陸股卻節節高升。上證指數昨（18）盤中一度攻上3,745點，寫2015年8月21日以來的近十年新高。更令人矚目的是A股總市值總和首次突破人民幣100兆元（約新台幣417兆元），象徵著大陸資本市場邁入全新階段。

上證指數從今年4月7日盤中探底至3,040點開始，至昨日收盤3,728點，上漲幅度高達22.6%。

值得注意的是，同期深証成指漲幅近30%，創業板指數漲幅則達到驚人的47%。

昨日滬深兩市全天成交額達人民幣2.76兆元（約新台幣11.5兆元），為歷史第三高，較前一日放量人民幣5,196億元，連續四個交易日站穩人民幣2兆關口，顯示當前市場資金活躍度顯著提升。

彭博分析，此次上漲主要受到散戶投資者的需求推動，他們的儲蓄接近歷史峰值，且正逐漸撤出債券市場。同時，近期中國大陸政府推出抑制部分行業產能過剩的措施，旨在緩解通貨緊縮並提振企業盈利，進一步增強投資者信心。

據中國人民銀行（大陸央行）數據，截至7月底，非銀存款新增人民幣2.14兆元，為2015年有數據記錄以來同期最高水準，按年大增人民幣1.39兆元。