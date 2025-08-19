兩岸快遞／大陸外交部談「雙普會」 樂見俄美保持接觸

大陸外交部發言人毛寧就美俄元首「雙普會」指出，「中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機的政治解決進程」。據俄羅斯衛星通訊社報導，在美俄峰會後，普丁（左）已致電白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克等多國領導人通報會晤情況，但尚未披露是否與大陸國家主席習近平通報，兩人甫於阿拉斯加峰會前的8月8日通電話。

北京／京東「七鮮美食MALL」拓點 部署一城開多店

大陸電商巨頭京東集團計劃擴展旗下「七鮮美食MALL」業務至大陸全國，目前與北京、西安、長春、呼和浩特等逾十個城市洽商，部署「一城開多店」；然而，京東外送業務成本居高不下，摩根大通（小摩）最新研報指出，京東可能在第三季退出外送價格戰。

武漢／東風加快新能源轉型 擬售東風本田發動機50％股權

大陸車企東風汽車加快新能源轉型，擬轉讓東風本田發動機有限公司50％股權，該公司主要為廣汽本田供應發動機及零部件。廣東聯合產權交易中心官網公告上述轉讓項目指，東風汽車將出售東風本田發動機公司50％股權，目前項目處於預掛牌階段。

上海／智元推出四足機器人 定價54,000元

智元機器人正式推出三款四足機器人產品，聚焦文娛商演與教育科研領域的D1 Pro、D1 Edu，以及面向工業級應用的D1 Ultra。該系列產品同步在智元商城與京東商城上線，D1 Pro、D1 Edu京東商城定價分別為人民幣13,000元（約新台幣54,000元）、36,000元。

昆山／連接上海低空航線開通 航程20分鐘 支持夜間飛行

財聯社18日報導，首條連接江蘇昆山與上海市中心的低空航線正式通航，僅需20分鐘即可實現上海與昆山兩地跨省（市）、越江、入市中心的「空中直達」。有別於其他的低空航線，此線路的一大亮點是支持夜間飛行。

廣州／鼓勵AI、機器人產業創新 單項最高補助2億元

廣東省工業和信息化廳聯合省財政廳發布「人工智慧與機器人產業創新發展有關資金管理實施細則」。對國家級製造業創新中心，結合政策建設經費支援，補助資金不高於專案新購置研發設備總額40％，單項最高人民幣5,000萬元（約新台幣2.09億元）。

茂名／月餅訂貨會拉開序幕 海外訂單增兩成

中秋將近，大陸月餅重鎮之一廣東茂名為期50天的月餅訂貨會拉開序幕。茂名市食品業協會指出，來自海外的月餅及月餅餡料訂單均較去年同期增長兩成。目前茂名全市月餅生產企業有252家，月餅年產量約3萬噸，年產值人民幣40億元（約新台幣167億元）。

珠海／第二架水陸兩棲飛機完成試飛 將交付客戶營運

大陸完全自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」第二架機（AG600-1102）近日在廣東珠海成功完成生產試飛，即將交付客戶進行營運。該機具備飛機與船舶的雙重特性，能上天、能入海，是全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機。

深圳／車市內捲亂象橫生 比亞迪重申不拉踩同行

大陸汽車市場內捲（高度競爭）亂象橫生，官方近期也加大推動汽車業反內捲力道。在此同時，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛18日在微博再次強調，比亞迪「從不拉踩同行」，專注自身發展，共同推動大陸汽車品牌向上發展。