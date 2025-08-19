EDA巨頭 華大九天盈利銳減

大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天公布2025年半年報，上半年公司實現營業收入人民幣5.02億元，年增13.01%；淨利潤人民幣306.79萬元，年減91.9%。

在美國可能限制EDA軟體輸出中國大陸後，華大九天成為大陸國產EDA希望，從半年報可知短期未帶來盈利，主因在於重金投入研發，導致增收不增利。

對於淨利下降原因，半年報顯示，華大九天保持持續高比例的研發投入，研發費用人民幣3億6,531萬元，占營收比例為72.84%。

另一方面，華大九天正式推出大陸國內首個支撐超大規模Flash/DRAM量產的存儲全流程EDA解決方案。該技術據報能突破傳統設計瓶頸，實現從設計、驗證到量產的一站式服務，可高效處理海量陣列與複雜信號，滿足記憶體晶片對密度、性能及交付效率的嚴苛需求。

美國雖已解除EDA出口禁令，中國大陸半導體重獲先進工具，但依賴進口風險猶存。大陸國產EDA企業加速突圍，華大九天、概倫電子等正打破國際巨頭壟斷，構建自主生態。