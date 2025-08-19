快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

聽新聞
0:00 / 0:00

華為投控增資強攻AI晶片 外界解讀加速產品研發

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
近日華為投資控股發生工商變更，註冊資本由人民幣580.8億增至約638.9億，增幅10%。（路透）
近日華為投資控股發生工商變更，註冊資本由人民幣580.8億增至約638.9億，增幅10%。（路透）

近日華為投資控股發生工商變更，註冊資本由人民幣580.8億增至約638.9億，增幅10%。

華為投資控股由華為投資控股工會委員會、創辦人任正非共同持股。外界認為增資目的或在於加速投入AI晶片研發。

華為投資控股成立於2003年3月，經營範圍包括從事高科技產品相關研究、開發、銷售、服務等。從持股結構來看，華為投資控股工會持股99.4753%；任正非持股0.5247%，持股持續下降。

華為投資控股可視為華為頂層母公司，100%控股華為技術、華為終端、海思半導體等核心業務子公司，並透過子公司覆蓋運營商業務（如5G）、企業業務（雲計算）及消費者業務（手機等智慧終端）。在職能上作為集團資本運作與管理平台，統籌華為的戰略投資與資源配置、財務管理，並推動研發。

值得注意的是，華為投控近年持續增資，近三次增資分別落在2024年8月以及2023年8月增資兩次，註冊資本分別增至人民幣580.78億元，增幅13%、人民幣513億，增幅14%、人民幣446.92億，增幅7%。

華為持續重視研發，華為首席執行官任正非今年在深圳總部與公眾交流時稱，華為每年投入人民幣1,800億用於研發，其中有人民幣600億元用於不考核的基礎理論研究，人民幣1,200億用於產品研發。

他持續強調理論研究的重要性，認為沒有理論突破就無法趕超美國。

此外，華為常務董事、終端BG董事長余承東今年在華為Pura80系列及全場景新品發布會透露，華為近十年研發費用為人民幣1兆2,490億。

近日他接受央視對話欄目專訪時也提及，光鴻蒙系統每年投入超過一萬多人，持續六年，研發費用是人民幣幾百億。

人民幣 半導體 鴻蒙系統

延伸閱讀

從晶片換稀土看中美談判桌上的籌碼與利益權衡

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

華為大突破 麒麟晶片回歸 建構產業鏈邁出關鍵一步

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

相關新聞

華虹集團事業體喊二合一 陸半導體業近年最大整合案

大陸晶圓代工「二哥」華虹半導體公告，公司正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海華力微控股權，目的是為解決IPO承諾中化...

華為投控增資強攻AI晶片 外界解讀加速產品研發

近日華為投資控股發生工商變更，註冊資本由人民幣580.8億增至約638.9億，增幅10%。

陸股一路漲 攀十年高峰

川普關稅戰下，陸股卻節節高升。上證指數昨（18）盤中一度攻上3,745點，寫2015年8月21日以來的近十年新高。更令人...

大學科系增減 陸低空經濟正熱

大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。...

三個國際因素 大陸金價節節漲

大陸國家統計局日前透露，7月份金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲了37.1%和27.3%，也帶動核心CPI同比上漲。

部分商圈人流下降 MUJI關閉多地門市

日本知名品牌無印良品（MUJI）近期在中國北京、上海、濟南等多地門市相繼關閉，引發關注。MUJI品牌官方回應，個別閉店是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。