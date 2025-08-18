陸7月經濟成績不佳 李強再喊做強國內大循環

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強大陸國內大循環。持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點。

央視報導，李強在會議提及，要鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

李強表示，要堅持全面、辯證地把握經濟形勢，既看到來之不易的發展成績，看到大陸經濟所具有的強大韌性和活力，進一步堅定信心，又看到經濟運行中面臨的風險挑戰，看到外部環境的嚴峻複雜，始終保持冷靜清醒，積極應對各種不確定性，下大力氣抓好確定的事。

李強強調，要進一步提升宏觀政策實施效能，深入評估政策實施情況，及時回應市場關切，穩定市場預期。他表示，要加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多「投資於人」、服務於民生，積極促進民間投資。

李強指出，要縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢。要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新和產業創新深度融合，激發各類經營主體的創新創造活力。堅定不移擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放。要更大力度穩定就業保障民生，加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。

大陸國家統計局15日公布7月經濟成績單，但成果不盡理想。大陸經濟主要指標7月持續不振，規模以上工業增加值按年成長5.7％，低於市場預期的5.9％；社會消費品零售總額按年成長3.7％，也不及預期的4.6％，且增幅為今年最低，大陸內需消費依舊不振。

而李強在7月的國務會常務會議上便表示，要深入實施提振消費專項行動、優化消費品以舊換新政策，順應居民消費需求增加多元化供給，把內需潛力充分釋放出來。且系統清理制約居民消費的不合理限制。