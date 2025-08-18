快訊

蔣萬安拋童子賢組閣...總統府感謝建議 也請蔣正面回應用人爭議

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

聽新聞
0:00 / 0:00

陸7月經濟成績不佳 李強再喊做強國內大循環

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國國務院總理李強。圖／新華社
中國國務院總理李強。圖／新華社

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強大陸國內大循環。持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點。

央視報導，李強在會議提及，要鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

李強表示，要堅持全面、辯證地把握經濟形勢，既看到來之不易的發展成績，看到大陸經濟所具有的強大韌性和活力，進一步堅定信心，又看到經濟運行中面臨的風險挑戰，看到外部環境的嚴峻複雜，始終保持冷靜清醒，積極應對各種不確定性，下大力氣抓好確定的事。

李強強調，要進一步提升宏觀政策實施效能，深入評估政策實施情況，及時回應市場關切，穩定市場預期。他表示，要加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多「投資於人」、服務於民生，積極促進民間投資。

李強指出，要縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢。要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新和產業創新深度融合，激發各類經營主體的創新創造活力。堅定不移擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放。要更大力度穩定就業保障民生，加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。

大陸國家統計局15日公布7月經濟成績單，但成果不盡理想。大陸經濟主要指標7月持續不振，規模以上工業增加值按年成長5.7％，低於市場預期的5.9％；社會消費品零售總額按年成長3.7％，也不及預期的4.6％，且增幅為今年最低，大陸內需消費依舊不振。

而李強在7月的國務會常務會議上便表示，要深入實施提振消費專項行動、優化消費品以舊換新政策，順應居民消費需求增加多元化供給，把內需潛力充分釋放出來。且系統清理制約居民消費的不合理限制。

李強

延伸閱讀

主持黨外人士經濟座談會 習近平喊話：下半年在宏觀政策持續發力

習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

大個子別「築牆設壘」…習會歐盟主席 籲克制使用經貿工具

中歐領導人會晤 歐盟主席：雙邊貿易關係應平衡

相關新聞

陸7月經濟成績不佳 李強再喊做強國內大循環

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強大...

陸股創十年新高！滬深兩市成交超11兆元 史上第三高

大陸A股三大股指18日集體跳空高開，滬指更是站上3700點之上。其中，滬市和深市成交人民幣2兆7,641億元（下同，約新...

急拚國產替代重金投研發 陸EDA巨頭華大九天利潤驟減

大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天日前公布2025年半年度財報，上半年公司實現營業收入人民幣5.02億元，年增...

陸商務部：情況複雜 延長對歐盟乳製品反補貼調查

大陸商務部18日公告，去年8月決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。鑑於本案情況複雜，決定將延長對原產自歐...

京東加速布局實體餐飲 「七鮮MALL」擬拓展大陸全國

大陸電商巨頭京東集團計劃擴展旗下「七鮮美食MALL」業務至大陸全國，目前與北京、西安、長春、呼和浩特等逾10個城市洽商，...

中國反內捲指向快遞業 電商開始承壓

中國官方力推「反內捲」（反對惡性競爭）政策下，快遞業已出現漲價潮。分析認為，這是快遞行業告別長期價格戰的重要轉折點，但在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。