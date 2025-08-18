大陸車市競爭激烈 上半年僅3成經銷商獲利或達銷售目標

中國車市競爭激烈「內捲」成風，處在車廠及消費者之間的經銷商普遍受害。根據中國汽車流通協會調查，今年上半年，全中國達成銷售目標的汽車經銷商只有30.3%，更有29%達不到銷售目標的70%。至於虧損的經銷商則達52.6%，獲利者僅29.9%。

綜合界面新聞及IT之家報導，中國汽車流通協會今天發布「2025年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告」，公布上述數字。

報告顯示，今年上半年，全中國僅有30.3%的汽車經銷商達成銷售目標；目標達成率介於70%到100%的汽車經銷商多達40.7%；至於低於70%的汽車經銷商比重則達29%。

以品牌區分，豪華車品牌目標達成率略高於中外合資品牌和中國國產品牌。而合資品牌中，僅達到70%及以下目標的經銷商比重，高於豪華品牌、進口品牌及中國國產品牌。

這項調查並顯示，今年上半年，中國汽車經銷商陷入虧損的比重上升至52.6%，持平者占17.5%，獲利者則僅有29.9%。

調查提到，新能源獨立品牌的經銷商，經營狀況較傳統燃油車品牌佳。其中，新能源獨立品牌經銷商有42.9%獲利，22.7持平，34.4%虧損；傳統燃油車品牌經銷商僅有25.6%獲利，15.8%持平，高達58.6%虧損。

調查顯示，今年上半年多達74.4%的汽車經銷商有不同程度的價格倒掛（指經銷商將車賣給消費者的價格，低於向車廠進貨的價格，形同賠本出售），43.6%的汽車經銷商價格倒掛幅度更達15%以上。