急拚國產替代重金投研發 陸EDA巨頭華大九天利潤驟減

大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天日前公布2025年半年度財報，上半年公司實現營業收入人民幣5.02億元，年增13.01%；淨利潤人民幣306.79萬元，年減91.9%，基本每股收益人民幣0.0057元。在美國可能限制EDA軟體輸出中國後，華大九天成為國產EDA希望，從半年報可知短期未帶來盈利，主因在於投入研發高企，導致增收不增利。

對於淨利潤下降原因，華大九天公告顯示，剔除股份支付費用後，當期淨利潤為人民幣1.02億元。報告期內計入損益的股份支付費用高達人民幣1.04 億元，這筆費用源自2023年推出的限制性股票激勵計劃，在2025年集中攤銷。

另一方面，報告期內顯示，上半年華大九天保持了持續高比例的研發投入，研發費用人民幣36,531萬元，佔營業收入的比例為72.84%。截至2025年6月30日，公司共擁有已授權發明專利355項，軟體著作權181項。顯示研發佔據了華大九天相當大的份額。

華大九天2024年便出現增收不增利的困境，扣非淨利潤更出現首次虧損。該公司去年營業總收入為人民幣12.22億元，年增20.98%，歸母淨利潤為人民幣1.09億元，年減45.46%，淨虧損為人民幣5,706萬元。

另一方面，華大九天18日正式推出大陸國內首個支撐超大規模Flash/DRAM量產的存儲全流程EDA解決方案。該技術據報能突破傳統設計瓶頸，實現從設計、驗證到量產的一站式服務，可高效處理海量陣列與複雜信號，滿足存儲晶片對密度、性能及交付效率的嚴苛需求。

今年7月11日，華大九天高管在7月11日終止籌劃重大資產重組事項說明會上表示，公司擁有模擬電路設計、存儲電路設計、射頻電路設計、平板顯示電路設計等多個EDA全流程工具系統，可以實現相關領域對國外產品的全面替代，但在數字設計和晶圓製造領域還未實現全面覆蓋。

路透援引知情人士消息報導稱，新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）等3家企業在內的多家EDA軟體供應商於5月23日收到美國政府函件，要求他們暫停向中國客戶發貨。今後向中國出口相關軟體需獲得新的許可證，部分已發放的許可證也將被撤銷。顯示大陸EDA國產替代加速急迫性正在升高。