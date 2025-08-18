快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

急拚國產替代重金投研發 陸EDA巨頭華大九天利潤驟減

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天日前公布2025年半年度財報，上半年公司淨利潤人民幣306.79萬元，年減91.9%。圖／取自微博
大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天日前公布2025年半年度財報，上半年公司淨利潤人民幣306.79萬元，年減91.9%。圖／取自微博

大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天日前公布2025年半年度財報，上半年公司實現營業收入人民幣5.02億元，年增13.01%；淨利潤人民幣306.79萬元，年減91.9%，基本每股收益人民幣0.0057元。在美國可能限制EDA軟體輸出中國後，華大九天成為國產EDA希望，從半年報可知短期未帶來盈利，主因在於投入研發高企，導致增收不增利。

對於淨利潤下降原因，華大九天公告顯示，剔除股份支付費用後，當期淨利潤為人民幣1.02億元。報告期內計入損益的股份支付費用高達人民幣1.04 億元，這筆費用源自2023年推出的限制性股票激勵計劃，在2025年集中攤銷。

另一方面，報告期內顯示，上半年華大九天保持了持續高比例的研發投入，研發費用人民幣36,531萬元，佔營業收入的比例為72.84%。截至2025年6月30日，公司共擁有已授權發明專利355項，軟體著作權181項。顯示研發佔據了華大九天相當大的份額。

華大九天2024年便出現增收不增利的困境，扣非淨利潤更出現首次虧損。該公司去年營業總收入為人民幣12.22億元，年增20.98%，歸母淨利潤為人民幣1.09億元，年減45.46%，淨虧損為人民幣5,706萬元。

另一方面，華大九天18日正式推出大陸國內首個支撐超大規模Flash/DRAM量產的存儲全流程EDA解決方案。該技術據報能突破傳統設計瓶頸，實現從設計、驗證到量產的一站式服務，可高效處理海量陣列與複雜信號，滿足存儲晶片對密度、性能及交付效率的嚴苛需求。

今年7月11日，華大九天高管在7月11日終止籌劃重大資產重組事項說明會上表示，公司擁有模擬電路設計、存儲電路設計、射頻電路設計、平板顯示電路設計等多個EDA全流程工具系統，可以實現相關領域對國外產品的全面替代，但在數字設計和晶圓製造領域還未實現全面覆蓋。

路透援引知情人士消息報導稱，新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）等3家企業在內的多家EDA軟體供應商於5月23日收到美國政府函件，要求他們暫停向中國客戶發貨。今後向中國出口相關軟體需獲得新的許可證，部分已發放的許可證也將被撤銷。顯示大陸EDA國產替代加速急迫性正在升高。

人民幣

延伸閱讀

中共國家數據局：陸算力總規模 全球第2

舊手機、舊電腦換菜刀？ 中國國安部：處理不當恐洩密

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

M31湧大單 2025年全年營收拚高

相關新聞

陸股創十年新高！滬深兩市成交超11兆元 史上第三高

大陸A股三大股指18日集體跳空高開，滬指更是站上3700點之上。其中，滬市和深市成交人民幣2兆7,641億元（下同，約新...

急拚國產替代重金投研發 陸EDA巨頭華大九天利潤驟減

大陸國產電子設計自動化（EDA）大廠華大九天日前公布2025年半年度財報，上半年公司實現營業收入人民幣5.02億元，年增...

陸商務部：情況複雜 延長對歐盟乳製品反補貼調查

大陸商務部18日公告，去年8月決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。鑑於本案情況複雜，決定將延長對原產自歐...

京東加速布局實體餐飲 「七鮮MALL」擬拓展大陸全國

大陸電商巨頭京東集團計劃擴展旗下「七鮮美食MALL」業務至大陸全國，目前與北京、西安、長春、呼和浩特等逾10個城市洽商，...

中國反內捲指向快遞業 電商開始承壓

中國官方力推「反內捲」（反對惡性競爭）政策下，快遞業已出現漲價潮。分析認為，這是快遞行業告別長期價格戰的重要轉折點，但在...

天工機器人百米跑21.50秒 星動L7跳高95.641cm創紀錄

2025世界人形機器人運動會於17日完成所有26個賽項，圓滿落幕。在北京國家速滑館舉行百米「飛人大戰」決賽中，北京天工隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。