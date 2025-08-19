全球最大噸位集裝箱船 大連中遠海運首次承修

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大連中遠海運重工18日宣布，近日成功完成對全球最大集裝箱船（貨櫃船）「鹿特丹」輪的高難度維修工程，這是中國北方地區首次成功維修24000TEU（集裝箱計數）級別的集裝箱船。　

中新社報導，「鹿特丹」輪總長399.9米，船寬62米，吃水深度13米，是全球最大的集裝箱船之一。面對這艘「海上巨無霸」的複雜維修需求，大連中遠海運重工應用多項行業首創技術，成功克服挑戰，僅用時18天完成維修作業。   　　 　　

大連中遠海運重工修船工程部經理金富日介紹，「鹿特丹」輪作為典型超大集裝箱船，維修需求涉及船體結構檢修、設備維護等多項複雜工序。全船實施包括艙蓋、綁扎橋、艙口圍、大艙內底、生活區、煙囪及近5萬平方米外板在內的全面除鏽、噴砂和高級別塗裝工程，為巨輪披上堅實的新鎧甲。

在艙蓋維修環節，創新採用「艙蓋原地吊裝墊墩」工藝，為91塊龐大艙蓋及艙口圍的修理提供了穩固支撐；針對海水濾器等關鍵系統，首次應用先進的新型防腐工藝，大幅縮短塢內防腐工程周期；採用耐腐蝕性能優異的316不銹鋼打造尾軸護罩，確保船舶「心臟」健康。

