三個國際因素 大陸金價節節漲

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局日前透露，7月份金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲了37.1%和27.3%，也帶動核心CPI同比上漲。

和其他經濟指數相比，中國7月份金飾品和鉑金飾品價格上漲明顯高出許多。

中通社報導，今年上半年，在全球經濟復甦乏力、地緣衝突頻發及貿易保護主義抬頭的背景下，避險情緒利好黃金，國際黃金價格大幅上揚。數據顯示，6月底，倫敦現貨黃金定盤價為3287.45美元/盎司，較年初上漲24.31%，上半年均價3066.59美元/盎司，較上一年同期上漲39.21%。

中國黃金協會表示，高金價抑制黃金首飾消費，但輕克重、設計感強、附加值高的首飾產品仍然受青睞，這類產品使得商家盈利情況較好。金店金條需求仍然旺盛，但利潤較低。針對金條和金幣等消費量情況，中國黃金協會表示，由於地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯，民間金條和金幣投資需求大幅度增長；工業用金因金鹽需求回升，呈現出小幅上漲趨勢。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生指出，這波無論是黃金飾品還是鉑金飾品的價格的上漲，更主要的來自於成本推動，而非消費需求的擴張。

今年開年黃金就出現急漲趨勢。中信建投分析稱，短期來看，在關稅前景明朗之前，期現溢價的波動或難完全平穩，美國黃金需求以及衍生的跨市場套利行為對於短期金價的支撐力度或難完全消退。

對於下半年黃金的走勢，財通證券認為，今年以來，金價首先在短期套利和逼倉的投機性需求影響下大幅上行，但隨著關稅政策緩和、投機獲利盤結算離場，金價上行動能削弱，不過央行購金、金融投資等長期需求仍在托底支撐，導致黃金區間震蕩盤整。後續來看，繼續看好金價下半年繼續創新高。

「金價年底可能升至3700美元/盎司以上」。財通證券認為，全球秩序變遷帶來了黃金長周期最底層的需求。往後看，美聯儲降息仍有較大可能超預期，債務增發難以改善，同時特朗普關稅政策和地區衝突仍不明朗，疊加投機需求拖累迎來拐點、央行購金並未停歇，年底金價或仍將繼續上升超10%。

黃金 金價 金飾

延伸閱讀

金價飆漲 南達州黑山「淘金熱」復燃 當地原住民擔心悲劇重演

香港拓國際黃金交易中心 年內公布發展方案

期貨商論壇／黃金期 留意風險

香港擬打造國際黃金交易中心 建設大宗商品交易生態圈

相關新聞

大學科系增減 陸低空經濟正熱

大陸教育部近日發布2025年度普通高等學校（台灣的全日制大學）本科專業申報材料公告顯示，2025年度共申報239種專業。...

陸建築熱潮放緩…7月水泥產量 創2009年後新低

大陸營造業持續疲軟，彭博18日指出，大陸7月水泥產量降至2009年以來最低，反映出經歷前十年的建築熱潮之後，建築活動已明...

三個國際因素 大陸金價節節漲

大陸國家統計局日前透露，7月份金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲了37.1%和27.3%，也帶動核心CPI同比上漲。

部分商圈人流下降 MUJI關閉多地門市

日本知名品牌無印良品（MUJI）近期在中國北京、上海、濟南等多地門市相繼關閉，引發關注。MUJI品牌官方回應，個別閉店是...

全球最大噸位集裝箱船 大連中遠海運首次承修

大連中遠海運重工18日宣布，近日成功完成對全球最大集裝箱船（貨櫃船）「鹿特丹」輪的高難度維修工程，這是中國北方地區首次成...

陸7月經濟成績不佳 李強再喊做強國內大循環

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。