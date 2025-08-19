三個國際因素 大陸金價節節漲

大陸國家統計局日前透露，7月份金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲了37.1%和27.3%，也帶動核心CPI同比上漲。

和其他經濟指數相比，中國7月份金飾品和鉑金飾品價格上漲明顯高出許多。

中通社報導，今年上半年，在全球經濟復甦乏力、地緣衝突頻發及貿易保護主義抬頭的背景下，避險情緒利好黃金，國際黃金價格大幅上揚。數據顯示，6月底，倫敦現貨黃金定盤價為3287.45美元/盎司，較年初上漲24.31%，上半年均價3066.59美元/盎司，較上一年同期上漲39.21%。

中國黃金協會表示，高金價抑制黃金首飾消費，但輕克重、設計感強、附加值高的首飾產品仍然受青睞，這類產品使得商家盈利情況較好。金店金條需求仍然旺盛，但利潤較低。針對金條和金幣等消費量情況，中國黃金協會表示，由於地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯，民間金條和金幣投資需求大幅度增長；工業用金因金鹽需求回升，呈現出小幅上漲趨勢。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生指出，這波無論是黃金飾品還是鉑金飾品的價格的上漲，更主要的來自於成本推動，而非消費需求的擴張。

今年開年黃金就出現急漲趨勢。中信建投分析稱，短期來看，在關稅前景明朗之前，期現溢價的波動或難完全平穩，美國黃金需求以及衍生的跨市場套利行為對於短期金價的支撐力度或難完全消退。

對於下半年黃金的走勢，財通證券認為，今年以來，金價首先在短期套利和逼倉的投機性需求影響下大幅上行，但隨著關稅政策緩和、投機獲利盤結算離場，金價上行動能削弱，不過央行購金、金融投資等長期需求仍在托底支撐，導致黃金區間震蕩盤整。後續來看，繼續看好金價下半年繼續創新高。

「金價年底可能升至3700美元/盎司以上」。財通證券認為，全球秩序變遷帶來了黃金長周期最底層的需求。往後看，美聯儲降息仍有較大可能超預期，債務增發難以改善，同時特朗普關稅政策和地區衝突仍不明朗，疊加投機需求拖累迎來拐點、央行購金並未停歇，年底金價或仍將繼續上升超10%。