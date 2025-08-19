陸建築熱潮放緩…7月水泥產量 創2009年後新低

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸房地產業持續疲軟，彭博18日指出，大陸7月水泥產量降至2009年以來最低。（中新社）
大陸營造業持續疲軟，彭博18日指出，大陸7月水泥產量降至2009年以來最低，反映出經歷前十年的建築熱潮之後，建築活動已明顯放緩。

彭博報導指，在房地產危機懸而未決，基礎設施建設乏力的背景下，大陸7月的水泥產量創下2009年以來的最低水準。儘管水泥數據僅是15日公布的一系列數據中的一項，但卻最能反映大陸21世紀的經濟發展。而最近產量下滑，也顯示大陸在經歷前十年的建築熱潮後，建築活動已明顯放緩。

從某種程度上來看，水泥比鋼鐵等行業更能反映中國的「舊經濟」，因為它主要面向國內市場，且幾乎完全依賴建築業。中國水泥的出口量不大，而且顯而易見的是，過剩的混凝土建築無法像過剩的太陽能電池板或汽車那樣運往海外。

報導提到，從1990年到2014年，大陸水泥年產量逐年增長，用於建造摩天大樓、交通網絡和大規模的房地產建設，這些皆構成了當代大陸城市的景觀。然而，水泥產量的峰值可以追溯到2020年5月，當時北京當局推出新冠疫情時期的刺激措施，而房地產危機也尚未爆發。

另外，從大陸官方15日公告數據可見，7月，大陸經濟全面放緩，工業活動、投資和零售額均不及預期。鋼鐵產量創下2017年以來同期新低，房地產投資錄得2020年以來的最大降幅，人民幣貸款也出現20年來的首次收縮。

同時，7月大陸水泥產量年比走跌逾5%，至約1.46億噸。彭博認為，天氣是拖累因素，因為熱浪和強降雨影響了建築活動。水泥業也受到政府供給側改革的影響，由於生產商被要求縮減產能以更好地匹配需求，未來產量可能進一步下降。

