陸股創十年新高！滬深兩市成交超11兆元 史上第三高

大陸A股三大股指18日集體跳空高開，滬指更是站上3700點之上。其中，滬市和深市成交人民幣2兆7,641億元（下同，約新台幣11.5兆元），為歷史第三高。

澎湃新聞指出，18日早盤滬深兩市高歌猛進，滬指更是突破2021年新高後創出10年來新高。午後在獲利盤拋壓下，兩市出現一波下跌，但尾盤反抽漲幅重新擴大。截至收盤，滬指漲0.85%，報3728.03點；科創50指數漲2.14%，報1124.82點；深證成指漲1.73%，報11835.57點；創業板指漲2.84%，報26062點。

Wind數據統計顯示，滬深兩市及北交所共4034家上漲，1220家下跌，平盤有165家。而滬深成交2兆7,641億元，較前一交易日的2兆2,446億元增加5,195億元，為歷史第三高。

港媒《信報》引述外電指，蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝在報告指，A股小微盤股指數較大型股的相對表現已接近或達到前期高點，正在這些水平遭遇阻力。不過，在大陸經濟放緩下，股市仍可能上漲，關鍵在於宏觀政策如何應對。

他認為，民間信貸萎縮對大陸經濟並非是好消息，大陸央行（中國人民銀行）維護市場上升趨勢的意圖十分明顯。房地產復甦尚無跡象，而股市上漲能在一定程度上紓緩房地產下滑的壓力。上次民間信貸萎縮發生在2005年，隨後迎來一輪大牛市。

不過，洪灝稱，對於大陸股市是否進入牛市仍存爭議，主要指數接近去年高位，部分散戶已願意平倉離場。大陸券商看好的聲音愈來愈高，但由於監管等原因，他們長期是「多頭」。

興業證券同樣指，此輪市場的上漲並不在於宏觀經濟預期的上修，背後更重要的是政策托底下，新動能的持續顯現，帶動市場信心活化、增量資金入市不斷形成合力。市場調整比較在於連續上漲之後，市場需要一個階段性休息的窗口，近期大陸國內外政策的落實只是提供一個契機。整體而言，支撐先前市場上漲的三個核心邏輯：政策底線思維、新動能亮點湧現、增量資金入市，均未出現任何變化。

中信建投認為，後續A股市場走勢或將延續中期慢牛格局。外部條件無顯著利空，關稅博弈及地緣衝突出現部分緩和，美國聯準會降息預期升溫。儘管情緒指標顯示局部過熱但尚未達到顯著全面過熱，市場仍保持進三退二特徵。整體看，市場目前還達不到看空條件，行情後續演化可能有二：市場回調整固，放慢上漲節奏，市場慢牛格局有望延續；市場加速趕頂，或因交易過熱或交易結構惡化出現大幅回調，導致此輪慢牛行情結束。