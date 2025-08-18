陸商務部：情況複雜 延長對歐盟乳製品反補貼調查

大陸商務部18日公告，去年8月決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。鑑於本案情況複雜，決定將延長對原產自歐盟的乳製品反補貼調查期限，至明年2月。

大陸商務部18日於官網公告，根據《中華人民共和國反補貼條例》規定，商務部去年8月21日發布公告，決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。

公告提到，鑑於本案情況複雜，根據《中華人民共和國反補貼條例》第27條規定，商務部決定將本案的調查期限延長至2026年2月21日。

新加坡《聯合早報》指出，去年8月20日，歐盟委員會公布對從中國進口的純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。比亞迪面對的稅率從之前的17.4%微調至17%，吉利從19.9%微調至19.3%，上汽則從37.6%微調至36.3%。

儘管最終關稅稅率比7月5日起徵收的臨時關稅略有下調，但中國大陸一直對取消懲罰性關稅的呼籲未能實現，中歐雙方的矛盾仍存。大陸商務部批評歐盟對中國電動汽車反補貼調查預設結論，是以「公平競爭」為名，行「不公平競爭」之實。

隨後，大陸商務部宣布，自去年8月21日起對原產自歐盟的進口乳製品進行反補貼立案調查，為期一年，將於本周四屆滿，特殊情況下可延長六個月。