陸商務部：延長對歐盟乳製品反補貼調查

中央社／ 台北18日電

中國商務部今天公告，對於從歐盟國家進口的乳製品是否獲得過度補貼的調查，期限將延長至2026年2月21日。這項調查最初於2024年宣布時，被普遍視為中方對歐盟處理中國電動車議題的報復性措施。

根據中國商務部官網，商務部是在2024年8月21日公告，決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。

商務部表示，「鑒於本案情況複雜」，根據反補貼條例第27條規定，決定將本案的調查期限延長至2026年2月21日。

就在去年中國商務部對進口自歐盟乳製品反補貼調查的前一天，歐盟執委會2024年8月20日公布中國電動車反補貼調查案最終決定草稿，建議歐盟27國同意，對中國進口電動車加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年；而對特斯拉（Tesla）從中國出口至歐盟的電動車則加徵9%關稅。此舉當即引起中國強烈不滿，並揚言採取措施維權。

今年的中歐峰會7月已經結束，但中國與歐盟兩大經濟體之間的矛盾仍在，主要表現在中國對外的稀土管制已經影響歐洲企業，以及中國對歐盟的電池與電動車出口持續增加。中國在俄烏戰爭中的立場也受到歐盟質疑。

同時，中國和歐盟都面臨與美國的關稅戰，使彼此在經貿互動上的變數增多。

