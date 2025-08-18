中國反內捲指向快遞業 電商開始承壓

中國官方力推「反內捲」（反對惡性競爭）政策下，快遞業已出現漲價潮。分析認為，這是快遞行業告別長期價格戰的重要轉折點，但在監管結束後能否避免價格戰捲土重來，仍是挑戰。

中國經濟低迷，陷入物價走低、內需不振的通貨緊縮陰霾。為此，官方今年起在汽車等多個行業推動「反內捲」，方式主要是要求主要廠商不得大幅降價、縮短應付帳款票期以避免壓榨供應商等。

7月，中國國家郵政局先後召開黨組會議及快遞企業座談會，表示要進一步加強行業監管，完善郵政快遞領域市場制度規則，依法依規治理行業「內捲式」競爭，促進行業高品質發展。

綜合南方都市報和中國新聞週刊報導，浙江義烏率先響應調漲快遞價格。17日，義烏市郵政管理局召開會議，明確要求將快遞單票價格下限上調0.1元至人民幣1.2元（約新台幣5元），18日起生效。隨後，當地民營快遞公司紛紛調價。

快遞業務量占全中國24%的廣東省，自8月4日起，快遞底價整體單票上調0.4元，各家均不得低於1.4元成本價攬收，否則將面臨處罰。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，廣東快遞價格的調整具有極強的示範效應。

報導指出，中國快遞業轟轟烈烈的價格戰起自2009年，至今已斷斷續續打了十幾年。當時，民營快遞企業剛獲得合法身分，不久後也出現「雙11」促銷。電商發展進入爆發期，電商快遞數量也隨之高速增長。

為爭奪電商大客戶和平台資源，快遞公司除了投資強化設備，也以價格為主要競爭手段，快遞單票收入隨之不斷走低。甚至一度有部分地區出現「8毛發全國」的報價。

據中國國家郵政局統計的快遞業務量與收入推算，2007年國內快遞平均單票價格為28.55元，而到了今年6月，這一價格已下滑至7.49元。

這一次的漲價，是在國家政策推動下進行的，多名分析人士看來，政策與企業的協同漲價機制，或許是快遞行業告別長期價格戰、嘗試扭轉困局的重要轉折點。

然而，漲價在行業內的傳導過程又將導致一番洗牌效應。根據目前廣東的情況來看，其此番快遞漲價的成本正由電商賣家率先承擔。體量較小的電商賣家議價能力較弱，或許最先承壓。

此外，漲價效果的維持也是一個問題。柏文喜指出，如果快遞企業總部不能將漲價的收益傳導給末端，加盟商仍可能繼續以低價搶奪客戶。

報導說，即便快遞短期提價成功，在行業同質化競爭本質未改變的情況下，價格戰很容易在監管注意力轉移後捲土重來。