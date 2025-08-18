快訊

比亞迪李雲飛再提「不拉踩同行」 籲「迪粉」遠離網路紛爭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛近日在微博再次強調，比亞迪「從不拉踩同行」，專注自身發展，呼籲與消費者一同避免無謂的網絡紛爭，共同推動大陸汽車品牌向上發展，百船出海。圖／截自比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛微博影片
比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛近日在微博再次強調，比亞迪「從不拉踩同行」，專注自身發展，呼籲與消費者一同避免無謂的網絡紛爭，共同推動大陸汽車品牌向上發展，百船出海。圖／截自比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛微博影片

大陸汽車市場內捲（高度競爭）亂象橫生，大陸官方近期也加大推動汽車業反內捲力道。在此同時，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛18日在微博再次強調，比亞迪「從不拉踩同行」，專注自身發展，呼籲與消費者一同避免無謂的網絡紛爭，共同推動大陸汽車品牌向上發展，百船出海。

李雲飛18日在微博發出向「迪粉」（比亞迪粉絲）倡議的影片指出，比亞迪和「詠春」有共同的價值觀。詠春是注重防守、不主動攻擊的門派，而比亞迪也是一樣，專注自身的發展，從來不主動針對同行。

李雲飛提到，今年的股東大會上，比亞迪董事長王傳福也強調，不拉踩同行是比亞迪的原則。良性的競爭才能推動產業的進步，惡意的貶損只會傷害整個產業的生態。「只詠春，成不了江湖。只比亞迪，成不了中國汽車。」

李雲飛接著說道，要向所有「迪粉」發出倡議，「如果你們真心喜歡比亞迪，喜歡我們的產品和技術，那就讓我們一起做中國品牌向上發展的助推器。我們避免陷入無謂的網絡紛爭，同時也保護好你們自己。中國汽車市場很大，全球汽車市場更大，容得下百花齊放，百船出海。」

IT之家指出，此前李雲飛曾多次提到「拉踩」有關議題並表示反對此類行為。今年6月，他亦表示，有些企業開發表會不拉扯別人可能就不自在，這種流量會反噬自己。「汽車行業有的不是用孫子兵法，用的是厚黑學，有的人是又壞又蠢。真心誠意做技術做品牌的企業對這些是深惡痛絕的。」

而更早之前，今年3月，李雲飛在中國電動車百人會高層論壇上說過，要比技術拼產品，而不是說搞各種拉踩，甚至說話的時候陰陽怪氣。對於這種是抵制和反對的。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛18日在微博發出向「迪粉」（比亞迪粉絲）倡議的影片指出，「只詠春，成不了江湖。只比亞迪，成不了中國汽車」。圖／截自比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛微博影片
比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛18日在微博發出向「迪粉」（比亞迪粉絲）倡議的影片指出，「只詠春，成不了江湖。只比亞迪，成不了中國汽車」。圖／截自比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛微博影片

