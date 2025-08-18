快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

加快新能源轉型 東風擬轉讓東風本田發動機50％股權

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
官網顯示，東風本田發動機負責開發、生產、銷售轎車用的引擎及其零件，並提供相應的售後服務，產品主要用於廣汽本田生產的系列乘用車型，包括ZR-V、INTEGRA、Accord、皓影等。圖／取自IT之家
官網顯示，東風本田發動機負責開發、生產、銷售轎車用的引擎及其零件，並提供相應的售後服務，產品主要用於廣汽本田生產的系列乘用車型，包括ZR-V、INTEGRA、Accord、皓影等。圖／取自IT之家

大陸國有車企東風汽車集團擬轉讓所持東風本田發動機有限公司50%股權。截至今年上半年，東風本田發動機轉虧為盈，淨利達人民幣3.71億元（約台幣15億元），該公司主要為廣汽本田供應發動機及零部件。

財聯社指出，廣東聯合產權交易中心官網18日公告上述轉讓項目指，東風汽車集團股份將出售東風本田發動機公司50%股權，目前項目處於預掛牌階段，轉讓底價待定，掛牌截止日期為9月12日。

公告顯示，該項目位於廣州市黃埔區橫沙廣本路111號，股東為東風汽車集團股份有限公司、本田技研工業株式會社及本田技研工業（中國）投資有限公司，持股比例分別為50%、40%及10%。鳳凰網科技提到，上述項目2024年審計報告顯示，該年度淨利潤為人民幣-2.27億元，負債超過人民幣32億元。

東風汽車表示，透過此次股權出售，公司希望優化與調整自身的燃油車資產結構，同時這也有利於其加快新能源轉型。

另，據IT之家報導，東風本田發動機有限公司官網顯示，該公司是由東風汽車公司和本田技研工業株式會社共同投資，於1998年7月1日創建的合資企業，與廣汽本田汽車有限公司共同構成新的廣州轎車項目。東風本田發動機負責開發、生產、銷售轎車用的引擎及其零件，並提供相應的售後服務，產品主要用於廣汽本田生產的系列乘用車型，包括ZR-V、INTEGRA、Accord、皓影等。

大陸國有車企東風汽車集團擬轉讓所持東風本田發動機有限公司50%股權。截至今年上半年，東風本田發動機扭虧為盈，錄得淨利潤人民幣3.71億元（約台幣15億元），該公司主要為廣汽本田供應發動機及零部件。圖／取自微博
大陸國有車企東風汽車集團擬轉讓所持東風本田發動機有限公司50%股權。截至今年上半年，東風本田發動機扭虧為盈，錄得淨利潤人民幣3.71億元（約台幣15億元），該公司主要為廣汽本田供應發動機及零部件。圖／取自微博

延伸閱讀

台北國際自動化工業大展 羅昇AI視覺整合方案將亮相

奇鋐、國碩集團加速轉型 打造垂直供應鏈

AI趨勢推動全球經濟轉型 美國資產躍投資核心

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

相關新聞

滬指攻上3731點創10年新高 A股市值破400兆元

川普關稅戰下，陸股卻節節高升。滬指18日早盤一度攻上3,731.69點，創2015年8月20日以來的近十年新高。同時，截...

營造業持續低迷？ 陸7月水泥產量創2009年以來新低

大陸營造業持續疲軟，彭博18日指出，大陸7月水泥產量降至2009年以來最低，反映出經歷前十年的建築熱潮後，建築活動已明顯...

比亞迪李雲飛再提「不拉踩同行」 籲「迪粉」遠離網路紛爭

大陸汽車市場內捲（高度競爭）亂象橫生，大陸官方近期也加大推動汽車業反內捲力道。在此同時，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲...

加快新能源轉型 東風擬轉讓東風本田發動機50％股權

大陸國有車企東風汽車集團擬轉讓所持東風本田發動機有限公司50%股權。截至今年上半年，東風本田發動機轉虧為盈，淨利達人民幣...

歐盟在美俄利益交換夾縫中求生存 陸反而成獲利者？

大陸商務部8月13日宣布對歐盟兩家金融機構制裁，這是中方對歐盟先前制裁中資銀行的反制。即將淪為美俄「菜單」的歐盟，已讓中國對其毫無期待，中國或將跟進美俄瓜分歐盟的利益。

華為大突破 麒麟晶片回歸 建構產業鏈邁出關鍵一步

華為最新旗艦手機Pura 80系列近日進行系統重大更新，不少網友發現在更新版本後，「關於手機」頁面開始顯示處理器型號。以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。