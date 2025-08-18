加快新能源轉型 東風擬轉讓東風本田發動機50％股權
大陸國有車企東風汽車集團擬轉讓所持東風本田發動機有限公司50%股權。截至今年上半年，東風本田發動機轉虧為盈，淨利達人民幣3.71億元（約台幣15億元），該公司主要為廣汽本田供應發動機及零部件。
財聯社指出，廣東聯合產權交易中心官網18日公告上述轉讓項目指，東風汽車集團股份將出售東風本田發動機公司50%股權，目前項目處於預掛牌階段，轉讓底價待定，掛牌截止日期為9月12日。
公告顯示，該項目位於廣州市黃埔區橫沙廣本路111號，股東為東風汽車集團股份有限公司、本田技研工業株式會社及本田技研工業（中國）投資有限公司，持股比例分別為50%、40%及10%。鳳凰網科技提到，上述項目2024年審計報告顯示，該年度淨利潤為人民幣-2.27億元，負債超過人民幣32億元。
東風汽車表示，透過此次股權出售，公司希望優化與調整自身的燃油車資產結構，同時這也有利於其加快新能源轉型。
另，據IT之家報導，東風本田發動機有限公司官網顯示，該公司是由東風汽車公司和本田技研工業株式會社共同投資，於1998年7月1日創建的合資企業，與廣汽本田汽車有限公司共同構成新的廣州轎車項目。東風本田發動機負責開發、生產、銷售轎車用的引擎及其零件，並提供相應的售後服務，產品主要用於廣汽本田生產的系列乘用車型，包括ZR-V、INTEGRA、Accord、皓影等。
