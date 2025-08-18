香港吸引外來人才計畫受質疑 港府卻滿意

香港近幾年加強吸引外地人才來港工作及居留，其中推出的「高端人才通行證計畫」（高才通）最受關注，但前行政長官梁振英日前對這項計畫提出質疑，觸發社會議論。不過，政府官員還是滿意這項引才計畫。

為了填補人口，以及為香港長遠發展提供所需人力，港府近幾年來先後推出或強化各項「搶人才」措施。

勞工及福利局局長孫玉菡上週公布，截至2025年7月底，這些「搶人才」措施收到51萬宗申請，其中34萬宗獲批，超過22萬「人才」已經抵港。

單就2022年推出的「高才通」而言，截至上月底，港府收到14萬宗申請，當中11萬宗獲批，有超過9萬人抵港，其中95%來自中國大陸。

大致而言，經「高才通」來港的人（高才），需要取得兩年簽證，然後持證來港找工作或創業；港府向他們發給兩年簽證，主要是讓他們適應在港生活或工作，待簽證到期，再予續簽，之後再決定是否繼續留港。

有關部門日前公布，截至7月31日，首批1萬3000多宗已經到期的「高才通」簽證之中，續簽率為54%，不續簽的「高才」即放棄留港。

對於上述續簽率，外界有人質疑是否過低，孫玉菡對此回應說，願意續留港的「高才」超過一半，情況已較英國類似措施（46%留英率）的情況好。

他並說，在續簽留港的「高才」之中，在港工作的月薪中位數為港幣4萬元（新台幣16萬元），其中25%月薪達8萬元（新台幣32萬元）、10%為12萬元（新台幣48萬元）、1%月薪達30萬元（新台幣120萬元）；另有5%少於2萬元（新台幣8萬元）。

這些「高才」從事商業及貿易、金融服務、創新科技領域等。

此外，續簽的「高才」之中，平均每人攜同1.7名子女來港。孫玉菡認為，這為本地注入年輕人口，有助優化人口結構。

目前是中國全國政協副主席的梁振英，月初公開發文，表示絕大多數透過人才入境計畫來港的人士及其家庭成員，最終並未在港落戶，而是在取得身分證後，全家返回中國大陸。

他引述官方數字指出，截至2024年底，本地民營住房空置率及入住率沒有太大變化，「說明絕大多數人才家庭沒有落戶香港（沒有購房），而是拿了身分證後全家返回內地」。

他說，若要對港人和大陸人才負責，「我們要客觀、認真和科學地面對這些問題。社會要穩定，不能有太多太大的不確定性」。