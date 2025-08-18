快訊

滬指攻上3731點創10年新高 A股市值破400兆元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
滬指18日早盤攻上3,731.69點，創下2015年8月20日以來的近十年新高。（路透）
滬指18日早盤攻上3,731.69點，創下2015年8月20日以來的近十年新高。（路透）

川普關稅戰下，陸股卻節節高升。滬指18日早盤一度攻上3,731.69點，創2015年8月20日以來的近十年新高。同時，截至18日10時34分，A股市值總和也突破人民幣100兆元（約合新台幣417兆元），同樣創下歷史新高，這也是A股市值史上首次突破人民幣百兆元大關。

澎湃新聞指出，滬指從2025年4月7日盤中探底至3,040.69點開始，至今日上漲幅度已高達22.72%。值得注意的是，同期深成指的漲幅已近30%，創指漲幅則達到驚人的47%。

據彭博彙編數據，由於滬指8月18日盤中一度上漲0.5%，盤中更創下的3,731.69點高點，有望創下2015年8月以來的最高收盤紀錄。

自美國總統川普重回白宮後，今年4月起美國大幅對各國加徵關稅引發全球市場震盪以來，大陸股市已累計反彈約20%。上周，川普政府決定延長與大陸的關稅「休戰」。

彭博分析，此次上漲主要受到散戶投資者的需求推動，他們的儲蓄接近歷史峰值，且正逐漸撤出債券市場。近期中國政府推出抑制部分行業產能過剩的措施，旨在緩解通貨緊縮並提振企業盈利，進一步增強了投資者信心。

興業證券表示，本輪市場的上漲並不在於宏觀經濟預期的上修，背後更重要的是政策托底下，新動能的持續顯現，帶動市場信心活化、增量資金入市不斷形成合力。整體而言，支撐先前市場上漲的三個核心邏輯：政策底線思維、新動能亮點湧現、增量資金入市，均未出現任何變化。

國泰海通證券則認為，展望後市，繼續看升大陸股市前景，A股股指還有新高。一直以來，市場認為影響股票估值的因素主要在公司的績效、無風險利率、風險偏好等。事實上非常容易被忽視，但絕對不能忽視的是制度變化，這個因素在大陸市場比其他市場更重要，在特定時期甚至扮演決定性的作用。

另，7月至今，A股上行趨勢愈發明顯。滬指在7月9日突破3,500點，7月24日衝上3,600點。多家券商上周樂觀預計，A股已進入「慢牛」行情。

滬指 川普 陸股

