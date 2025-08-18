中國多家MUJI宣布閉店 公司：部分商圈人流下降

快訊

中央社／ 台北18日電

日本知名品牌無印良品（MUJI）近期在中國北京、上海、濟南等多地門市相繼關閉，引發關注。MUJI品牌官方回應，個別閉店是基於經營效率的正常調整，面對部分商圈人流下降，MUJI會做出取捨。

據中國媒體界面新聞報導，無印良品北京世茂工三店張貼「閉店通知」，顯示關店時間為8月31日。有店員表示，由於三里屯開了一家新店，因兩家距離太近，公司決定關閉這一門市。

除了北京世茂工三店以外，據不完全統計，包含北京國瑞城店、上海浦江歡樂頌店、上海正大樂城店、濟南振華店、長沙泊富廣場店等多家無印良品門市都相繼宣布閉店。

一些決定閉店的門市已啟動關店清倉活動，打折促銷，並設有多處特價專區。

針對這波關店潮，中國無印良品官方表示，「個別的閉店只是MUJI基於經營效率進行的正常調整，面對部分商圈人流下降的挑戰，MUJI會對經營效益不佳的門店做出取捨。MUJI中國目前堅持每年開40間左右門店，3月1日至今MUJI新開了15間店舖。」

報導指出，2025年以來，無印良品在成都、大連、蘇州、武漢等10餘座城市同步推進新店開設或既有門店重裝，僅在北京就新增中海大吉巷、三里屯太古里、雙井京東Mall、朝陽大悅城等門市。

對於MUJI無印良品今年在中國的戰略調整，有業內人士分析，關閉一些低效的店鋪減輕財務負擔，然後集中資源做高坪效的旗艦店，實現從規模擴張轉向盈利優先。

中國是MUJI無印良品最大的海外市場，也是除了日本本土之外的第2大營收支柱。

