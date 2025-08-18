高德打車出現違法黑工 港府展開大規模搜查行動
香港當局近日展開大規模反黑工行動，觸發這項行動的起因，是中國大陸「高德打車」日前被人舉報聘用大陸駕駛員。
綜合本地媒體的報導，入境事務處自上週五起展開反非法勞工行動，搜查了130個地點，拘捕了14名非法勞工和5名雇主。被捕的非法勞工之中，6人來自中國大陸，其餘為非華裔人士。
觸發港府發起這次大規模搜查行動的原因，是上週有市民搭乘「高德打車」時，發現司機不會講粵語，在與對方交談時，更發現對方沒有本地駕照和身分證，於是向媒體舉報。
事件公開後引起社會各界關注，警方隨即介入調查，其後拘捕了兩名女子，一人是本地人，另一人來自中國大陸。經調查後，警方懷疑事件背後有集團安排大陸司機來港工作。
高德是中國大陸大型電商阿里巴巴旗下公司，原先專營網路地圖；「高德地圖」近幾年頗受香港司機歡迎。「高德地圖」近年又致力拓展香港網約車市場，稱為「高德打車」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言