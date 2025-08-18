高德打車出現違法黑工 港府展開大規模搜查行動

快訊

中央社／ 香港18日電

香港當局近日展開大規模反黑工行動，觸發這項行動的起因，是中國大陸「高德打車」日前被人舉報聘用大陸駕駛員。

綜合本地媒體的報導，入境事務處自上週五起展開反非法勞工行動，搜查了130個地點，拘捕了14名非法勞工和5名雇主。被捕的非法勞工之中，6人來自中國大陸，其餘為非華裔人士。

觸發港府發起這次大規模搜查行動的原因，是上週有市民搭乘「高德打車」時，發現司機不會講粵語，在與對方交談時，更發現對方沒有本地駕照和身分證，於是向媒體舉報。

事件公開後引起社會各界關注，警方隨即介入調查，其後拘捕了兩名女子，一人是本地人，另一人來自中國大陸。經調查後，警方懷疑事件背後有集團安排大陸司機來港工作。

高德是中國大陸大型電商阿里巴巴旗下公司，原先專營網路地圖；「高德地圖」近幾年頗受香港司機歡迎。「高德地圖」近年又致力拓展香港網約車市場，稱為「高德打車」。

