從投行看大陸／台資銀行接受大陸擔保品的風險分析

經濟日報／ 陳敏婧／富拉凱投資銀行法律顧問

合法性、變現能力及跨境執行風險，是在台灣的銀行在接受大陸擔保品前必須先分析的重點。

在台灣的銀行接受大陸境內擔保品時，需關注擔保品的合法性、變現能力及跨境執行風險，並以合規登記、價值穩定、快速處置為三大原則進行風險評估。大陸可供境外銀行設定擔保的擔保品主要有不動產、上市公司股票、定期存單和境內應收帳款

1、擔保品的合法性

以不動產為例，首先須查清權屬是否清晰，是否存在抵押、司法查封情形。在決定徵提擔保品前，可先向登記機關瞭解是否存在限制轉讓情形；被限制轉讓的不動產無法設定抵押。同時也要注意大陸《民法典》規定，禁止抵押學校、幼稚園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體的教育設施、醫療衛生設施和社會公益設施。

若是上市公司股票，由於已辦理出質登記的股票或已被法院依法凍結的股票都不得出質，因此在股票質押登記之前，應由出質人至中國證券登記結算有限公司上海分公司或深圳分公司，對其名下的股票質押狀況進行查詢。同時，還應審查擬質押的上市公司股票是否處於限售期，盡可能避免取得質權效力待定的限售股質押。

2、擔保品的真實性

大陸境內應收帳款可以質押給境外債權人，但應注意核查應收帳款的真實性。審核合同、發票、報關單或物流憑證、應收帳款所涉基礎交易雙方的對帳情況。避免出現因債務人與付款人串通主張基礎合同無效，導致擔保權落空，所以最好由當事雙方書面確認應收帳款無爭議。

3、擔保品的變現方式

若以定期存單作為擔保品，所有人身份不同導致後續處置也不同。比如大陸個人名下的定期存單為境外融資項下的擔保品，實務中無法單獨辦理個人的「內保外貸」登記，該自然人需要與大陸企業共同為境外融資提供擔保，並在擔保企業所在地外管局辦理登記手續。

台籍個人在大陸台資銀行的定期存單，屬於境外融資項下的擔保品，質權銀行必須審核該存款來源的合法性，避免將來履約匯出時，因台籍個人無法提供稅單等證明合法來源，導致而無法匯出的風險。

對於不動產抵押也同樣會面臨大陸自然人無法辦理「內保外貸」登記的障礙，如果台籍個人名下的不動產抵押，涉及到大陸配偶（共有人），可採取與大陸企業共同擔保的方式。

4、合規登記

不動產抵押、股票質押，均需要辦理相應的登記手續。若是以應收帳款出質，應訂立書面合同。質權自「中徵動產融資統一登記公示系統」出質登記時設立。境外銀行可以委託大陸聯行辦理此項登記。對於定存單質押，則必須簽訂書面質押合同，同時存單移交質權人，此時質權才能設立。

境外銀行辦理跨境擔保業務時，還要注意審查境內擔保人是否辦妥內保外貸登記，這是擔保履約款匯出的重要前提。

5、跨境執行風險

跨境執行風險是指債權銀行在境外主張擔保權益或追償債務時，因法律、操作等障礙導致擔保品難以變現，或債權無法實現的風險。

舉例來說，大陸不動產抵押適用不動產所在地法律，夫妻雙方即使都是台籍，他們名下的大陸房產抵押時，應適用大陸法律。因此跨境擔保合同應直接約定不動產所在地法院管轄和執行，避免出現無法依據境外判決申請執行大陸房產的困境。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

