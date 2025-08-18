寒武紀攻AI 私募逾百億

在大陸AI晶片公司相繼啟動上市之際，有「中國輝達」之稱的寒武紀亦迎來階段性進展，其近人民幣40億元（約新台幣167億元）的定向增發方案（私募案）已獲上交所審核通過。分析指，寒武紀此舉顯示其將在AI大模型領域的晶片與軟體研發加碼投資。

中國基金報提到，寒武紀近期亦加快在「東數西算」（即大陸將東部數據傳至西部資料中心進行處理與存儲的工程）戰略節點布局。大陸工商查詢平台天眼查資料顯示，寒武紀（呼和浩特市）資訊技術有限責任公司近日成立，註冊資本人民幣1億元，由寒武紀全資控股。

中國基金報認為，若寒武紀上述定增最終獲證監會同意，將為其在呼和浩特和林格爾新區的項目提供「彈藥」。浙商證券則指，目前限制大陸AI晶片公司核心瓶頸已從需求轉向供給側，高階晶片製造產能是關鍵，一旦產能緩解，寒武紀等大陸AI晶片公司出貨量便有望激增。

此外，寒武紀股價近兩年持續上漲，上周一度衝擊人民幣1,000元大關。作為大陸少數能量產7奈米製程雲端AI訓練晶片的企業，據光大證券測算資料，寒武紀與輝達、華為海思研製的雲端晶片產品都已採用7奈米等先進製程，且性能功耗也較為接近；而價格也具有優勢下，寒武紀的AI晶片甚至優於華為同類型晶片，成為大陸國產替代的選項之一。