華為大突破 麒麟晶片回歸 建構產業鏈邁出關鍵一步

華為最新旗艦手機Pura 80系列近日進行系統重大更新，不少網友發現在更新版本後，「關於手機」頁面開始顯示處理器型號。以華為Pura 80 Ultra為例，頁面顯示其搭載了麒麟9020處理器。此次華為主動更新顯示，外界認為這代表著麒麟晶片正式回歸，產業鏈問題解決邁出關鍵一步。

華為Pura 80系列近日迎來HarmonyOS 5.1.0.217 SP2系統更新，升級217版本後，華為Pura 80全系列均顯示麒麟晶片型號，除Pura 80是麒麟9010S外，Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+、Pura 80 Ultra均搭載了麒麟9020晶片。

圖／經濟日報提供

自麒麟9000之後，每逢新機發布，總是需要透過第三方軟體才能看見晶片訊息。華為上一次在設置界面顯示處理器型號，還要追溯到2020年Mate 40系列搭載麒麟9000的時期，此後五年間，受制於技術封鎖等種種原因，華為便深藏晶片訊息。

麒麟9020晶片是等效5奈米的製程。雖然實際可能使用了14奈米或7奈米（有說法為N+2，即7奈米製程，透過多重曝光技術達到的效果）的技術基礎，但通過技術優化和增強，在未使用EUV曝光機的情況下實現5奈米效能。這種「彎道超車」的技術路徑，使中國大陸在先進製程領域擺脫對ASML等西方企業的依賴。

大陸部分觀點認為，華為公布背後帶有許多訊號，意味著晶片方面不再被「卡脖子」，同時為大陸半導體產業鏈逐漸成熟背書，也或許代表華為在晶片上可能已階段性地突破瓶頸。

此外，華為鴻蒙作業系統同步前進，華為常務董事、終端BG董事長余承東16日接受央視財經《對話》欄目時指出，去年10月才正式發布的鴻蒙OS 5.0系統，其用戶已達到1,000萬，到幾千萬可能會更快。