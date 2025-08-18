四川東方風電產能新高 出口十餘國
近日，隨著東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）新疆布林津基地布林津100萬千瓦風電專案第79號機組成功調試，標誌著該企業2025年度主機交付容量正式突破10吉瓦（10000兆瓦）大關，創成立以來上半年產出歷史最好成績。
東方風電總部位於四川省德陽市，是全球知名的風電整機製造商，在全球TOP 10風電整機製造商中排名第七，先後打造了亞洲首台10兆瓦海上風電機組、全球單機容量最大的18兆瓦海上風電機組、大陸首台7兆瓦全國產化風電機組、全球超高海拔風電機組、全球最長風電葉片等重要產品。
近日發布的大陸2024年度電力行業風電運行指標對標結果顯示，東方風電共有54個風場入選「優勝風電場」榜單，其中5A級風場9個、4A級風場24個、3A級風場21個。此外，在機組可利用率指標最優主機商評選中，東方風電分別在華北地區山西省、東北地區黑龍江省、華中地區重慶市、西北地方陝西省等4個地區榮登榜單，表現突出。
與此同時，「德陽風」正加速吹向世界各地。截至目前，東方風電的產品已成功出口至瑞典、俄羅斯、越南、衣索比亞、芬蘭、厄瓜多等10餘個國家和地區，全球範圍內有超過15000台風機在350餘個風場穩定運行。
