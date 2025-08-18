香港前7月房車銷售 比亞迪居冠

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸汽車產業媒體「易車」日前發布2025年7月及1-7月香港私家車（台灣指房車）首次登記品牌及車型TOP20榜單，榜單顯示，香港首次登記品牌Top20榜單前十中，大陸國產車占據5個位置，呈現半壁江山之勢。其中，比亞迪今年已在香港銷售5,556輛，超過美系車特斯拉和日系車豐田，成為香港的銷冠品牌，市占率達21.6%。

過去一段時間，香港房車車市多為歐美日系進口車品牌占據，但這種現象正在翻轉。從易車榜發布榜單看，今年前七個月，銷量前十名分別為比亞迪、特斯拉（美）、豐田（日）、本田（日）、BMW（德）、極氪、小鵬、名爵、賓士（德）與騰勢，市占率分別為21.6%、17.7%、15.9%、5.4%、4.5%、3.6%、3.5%、2.4%、2.3%與2.1%。值得注意的是，前三家品牌車企合計占據香港超一半市場份額（市占率）。

從具體車型看，比亞迪海獅07 EV為前7月的銷冠車型，已銷售4155輛。與特斯拉Model 3的2468輛相比，海獅07 EV已有斷檔領先的優勢。

特斯拉Model Y為榜單第三名，共計銷售2099輛。

榜單第四至第十名，分別為豐田埃爾法、極氪009、小鵬G6、騰勢D9、豐田Voxy、豐田威爾法、本田Freed等車型。

比亞迪自2021年進入香港市場，原本2024年香港最銷售的車品牌仍是特斯拉，但2025年風雲變色，比亞迪反超成為銷量冠軍，崛起速度快速。

大公報報導，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮曾表示，比亞迪在香港電動車市占率約為30%，有信心下半年及明年均可保持銷售冠軍。

對於表現勝過特斯拉的祕訣，在於產品品種較多，可滿意全方位消費者。有汽車行業分析師則認為，比亞迪的成功，源於對香港市場的精準洞察。因其車型矩陣覆蓋經濟型到豪華市場，以「油電同價」策略，直擊消費者痛點。

香港 榜單 特斯拉

