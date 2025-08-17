快訊

香港擬打造國際黃金交易中心 建設大宗商品交易生態圈

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
港府已成立專責小組，檢視與黃金金融交易相關範疇，推動香港成為國際黃金交易中心，包括支持實體黃金交割，有關分案將在年內公布。 路透

香港財政司司長陳茂波昨（17）日發表網誌表示，建設「大宗商品交易生態圈」的工作正在推進，港府已成立專責小組，檢視與黃金金融交易相關範疇，推動香港成為國際黃金交易中心，包括支持實體黃金交割，有關分案將在年內公布。

陳茂波指，國際地緣局勢持續演變，市場觀望美俄領袖會面後的形勢。在此之下，國際局勢與科技變革雖帶來挑戰，但亦蘊藏機遇。香港作為中轉港，近月商品貿易取得雙位數增長；今年上半年，對越南和馬來西亞出口分別增逾五成和三成，進口亦增七成和三成。東協貿易總額占比由2021年的12.1%升至今年上半年的14.8%。

陳茂波表示，供應鏈整合和貿易形態重塑，將為貿易、航運、金融及專業服務帶來新契機。大宗商品尤其是有色金屬，對全球工業發展和航運舉足輕重；在當前地緣政局下，提升供應穩定性具戰略意義。

陳茂波提到，去年香港《施政報告》提出建設「大宗商品交易生態圈」，香港亦已加入倫敦金屬交易所（LME）全球倉庫及交割網絡。今年初成為LME交付地點後，七個月內八個倉庫投入營運，至8月初已有逾8,000噸註冊倉單支持合約交割。

去年10月，港媒《信報》報導指，香港行政長官李家超在上述《施政報告》提出，香港安全自由，適合建黃金倉庫及進行大宗商品貿易，將把香港打造成國際黃金交易中心，並推動構建國際級黃金倉儲設施。

此外，陳茂波在網誌中還透露，港府正推動跨國供應鏈管理中心，協助陸企「出海」，特別在「全球南方」和「一帶一路」地區布置產業鏈和供應鏈。投資推廣署與香港貿易發展局建立高增值供應鏈服務機制，為企業提供一站式諮詢，生產力促進局及出口信用保險局亦有參與。

香港 黃金 供應鏈 李家超

