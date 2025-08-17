快訊

台農特產業者赴港交流 策進會：台是港第2大貿易夥伴 將續推企業拓銷

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
台港經濟文化合作策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人許舒博於8月中旬率台灣農特產品產業10餘家業者赴港交流，期間拜會香港工業總會、新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社，及屈臣氏總部、百佳通路等。圖／台港經濟文化合作策進會提供
台港經濟文化合作策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人許舒博於8月中旬率台灣農特產品產業10餘家業者赴港交流，期間拜會香港工業總會、新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社，及屈臣氏總部、百佳通路等。圖／台港經濟文化合作策進會提供

台港經濟文化合作策進會（策進會）副董事長暨經濟合作委員會召集人、中華民國全國商業總會理事長許舒博於8月中旬率領台灣農特產品產業10餘家業者赴香港交流。策進會表示，台灣是香港第2大貿易夥伴，將持續配合政策，協助企業拓銷香港市場。

策進會17日發出新聞稿指出，上述訪團一行拜會香港工業總會、新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社，及屈臣氏總部、百佳通路，並與香港衍生集團、農產食品進出口貿易商會談，同時，實地走訪香港手信智能食品工廠及有機生態園。除許舒博，策進會經濟合作委員會委員蕭博仁、林富男亦隨同前往，共同開拓商機。

策進會表示，本次訪港交流，除有助於台灣農特產品業者深入瞭解香港市場產銷規劃、消費型態、零售市場展銷模式外，更提供實際產業媒合平台，讓台灣業者向港方展示台灣產品特色。港方業者對台灣優質農特產品深表肯定且具高度興趣，雙方互動熱絡，為未來產業合作增添動力。

另，策進會還指，台港經貿關係密切，台灣更是香港第2大貿易夥伴，策進會將持續配合政策，協助企業拓銷香港市場，厚植我多元經貿實力。

台港經濟文化合作策進會17日表示，策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人許舒博8月中旬率台灣農特產品產業10餘家業者赴港交流。圖為訪團拜會香港工業總會總部，與相關人員座談交流。圖／台港經濟文化合作策進會提供
台港經濟文化合作策進會17日表示，策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人許舒博8月中旬率台灣農特產品產業10餘家業者赴港交流。圖為訪團拜會香港工業總會總部，與相關人員座談交流。圖／台港經濟文化合作策進會提供

香港 經貿 對台 策進會

