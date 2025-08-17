大陸經濟動能減弱引憂 英國金融時報：房市及外貿壓力拖累

快訊

中央社／ 台北17日電
英國金融時報報導，受國內及貿易壓力影響，中國官方15日公布的7月份社會消費品零售總額、規模以上工業增加值及70個大中城市商品住宅銷售價格等指標，不是增幅創今年新低就是持續下滑，引發外界對中國經濟前景的擔憂。

中國國家統計局15日公布7月份中國70個大中城市商品住宅售價。一、二、三線城市新房平均分別較6月下滑0.2%至0.4%。若與去年同期相較，一線城市新房售價則下跌1.1%，是2023年12月以來連續20個月下跌。報導直指，這削弱了人們對中國房市快速反彈的期望。

報導並形容，在中國房地產市場持續4年放緩之際，上述「令人沮喪」的數據，加上美國總統川普（Donald Trump）發動的美中關稅戰影響，一同拖累了中國經濟。

除了房市，中國7月份消費和工業增加值表現也不理想。中國國家統計局同一天公布的數據顯示，當月社會消費品零售總額僅年增3.7%，較6月大減1.1個百分點；而規模以上工業增加值也僅年增5.7%，也較6月大減1.1個百分點，更創下今年來新低。

在上述情況下，由習近平領導的中國政府正努力因應通貨緊縮，以及工業產能過剩日益擴大的威脅。而官方稍早公布的數據則指出，中國7月份消費者物價指數（CPI）與去年同期持平，但生產者物價指數（PPI）卻較去年同期大減3.6%。

世界大型企業聯合會中國中心首席經濟學家張裕涵（Yuhan Zhang，譯音）對此表示，中國消費態勢進入年中正在減弱，這是長假過後需求放緩、收入成長放緩和消費者信心低迷等多重因素共同作用的結果。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，房市疲軟是中國通縮壓力的罪魁禍首，至於官方近來提倡的「反內捲」，可能無法單獨成功地提振經濟。

報導指出，房市是中國經濟活動和家庭財富的重要來源，但事實證明，中國當局為恢復房市信心所作出的諸如降低貸款利率、將閒置房屋闢為保障性住房、取消限購的措施等努力，並未奏效，多項房市相關指標都出現明顯下滑。

相形之下，張裕涵直指，儘管上述指標普遍放緩，但一些製造業領域仍在快速擴張，尤其是汽車、鐵路、造船、航太和其他運輸設備產業更是如此，代表受政策支持的高科技和戰略性產業，也就是中國決策者口中的「優質生產力」相關行業，仍在吸引大量資本。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟專家黃子春認為，展望未來，中國今年剩餘時間內經濟復甦的可能性不大，理由是中國商品直接輸美及轉口輸美都面臨高關稅，中國的出口成長可能仍將面臨壓力。

