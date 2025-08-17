「房東稅」即將開徵？大陸租房新規引發房東焦慮

大陸《住房租賃條例》即將正式上路，而近期大陸網路關於「房東稅」相關話題衝上熱搜，有消息稱，條例上路後，要求房東備案或房東稅導致稅負增加，引發大陸多地政府闢謠，大陸專家則出面澄清不應將備案跟徵稅劃上等號。

大陸《住房租賃條例》將於9月15日正式實施，其中有兩條內容引發社會關注：一是第八條指出，「出租人應當按照規定，通過住房租賃管理服務平台等方式將住房租賃合同向租賃住房所在地房產管理部門備案。」

二是第三十條則提到，房管部門應當通過住房租賃管理服務平台開展合約備案、租賃住房信息管理、統計監測等管理與服務，並與民政、自然資源、教育、市場監督管理、金融管理、公安、稅務、統計等部門建立信息共享機制。

前兩處規定，讓部分房東認為備案和信息共享，意味著將會全面向房東徵收稅款。以往房東為免稅負而不備案，遊走在灰色地帶，因此擔憂有可能在強制備案後要「討稅」。

紅星新聞引述專家說法稱，不應將《住房租賃條例》中的備案和徵稅劃上等號。大陸多地地方政府出面澄清：成都稅務微信公號14日刊文闢謠稱，出租房屋相應的稅費政策是實施了數十年的規定，並未因條例推出而調整，更沒有新增「房東稅」；廣西電視台「廣西財經」微信公號也刊文稱，衝上熱搜的「房東稅來了」經不起推敲，別被帶節奏。

中原地產首席分析師張大偉指出，所謂「房東稅」，並非新設立的單一稅種，而是對個人出租房屋所涉及的多種稅費的統稱，涵蓋了增值稅、房產稅、個人所得稅、附加稅費等多個稅種。

上海易居研究院副院長嚴躍進，條例推出是為了規範租賃市場發展，保護租客和房東權益，而非增加稅負。條例中關於備案的規定，出發點不是要收稅，主要還是要保護租客的權益。他進一步指出，即使備案要產生稅費，目前的稅率並不高，對租賃交易產生的影響不大，並且備案對租客和房東的權益都能有保障。住房租賃改革的基本方向是免稅而不是加稅，目的是鼓勵租賃消費。

58安居客研究院院長張波分析指出，房地產交易備案和徵稅是因為產權過戶必須要有這個步驟，而租賃不備案並不影響租賃行為的完成。張波同時也判斷，全面備案將是個大趨勢，只是近幾年落地速度不會太快。

目前大陸出租住房的稅負未有調整，仍維持增值稅1.5%、房產稅4%、個人所得稅0.5%、附加稅0.5%，綜合稅率2.5%左右。不過，絕大多數房東仍遊走灰色地帶，據大陸自媒體不完全統計，約僅5%有在官方備案。