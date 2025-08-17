超越特斯拉！香港前七個月房車銷售比亞迪穩居首位

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪今年已在香港銷售5,556輛，超過美系車特斯拉和日系車豐田，成為香港地區的銷冠品牌。（新華社）
陸汽車產業媒體「易車」公布7月及今年前七個月香港私家車（台灣常指稱房車）首次登記品牌及車型TOP20榜單，其中前十名，大陸國產車就佔了五個。比亞迪更以累計銷售5,556輛，超過美系車特斯拉和日系車豐田，成為香港的銷售冠居，市佔率達21.6%。

過去，香港房車市場多為歐美日系進口車品牌所盤據，但這種現象正在翻轉。從易車榜發布榜單來看，今年前七個月，銷量前十名分別為比亞迪、特斯拉、豐田、本田、BMW、極氪、小鵬、名爵、賓士與騰勢，市佔率分別為21.6%、17.7%、15.9%、5.4%、4.5%、3.6%、3.5%、2.4%、2.3%與2.1%。前三大品牌合計就佔香港車是過半市場份額。

從具體車型來看，比亞迪海獅07 EV是香港今年前七月的冠軍車型，已銷售4155輛。與特斯拉Model 3的2468輛相比，海獅07 EV已有絕對領先優勢。

榜單第四至第十名，分別為豐田埃爾法（Alphard）、極氪009、小鵬G6、騰勢D9、豐田Voxy、豐田威爾法（Vellfire ）、本田Freed等車型。

比亞迪自2021年進入香港市場，原本2024年香港最銷售的車品牌仍是特斯拉，但2025年風雲變色，比亞迪反超成為銷量冠軍，崛起速度快速。

大公報報導，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮曾表示，比亞迪在香港電動車市佔率約為30%，有信心下半年及明年均可保持銷售冠軍。對於表現勝過特斯拉的秘訣，在於產品品種較多，可滿意全方位消費者。

有汽車行業分析師則認為，比亞迪的成功，源於對香港市場的精準洞察。因其車型矩陣覆蓋經濟型到豪華市場，以「油電同價」策略，直擊消費者痛點。

