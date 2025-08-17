策進會率台灣農特產業者赴港交流 開拓市場商機
台港經濟文化合作策進會副董事長暨經濟合作委員會召集人、中華民國全國商業總會理事長許舒博在8月中旬率領台灣農特產品產業10餘家業者赴香港交流。策進會表示，台港經貿關係密切，會持續協助企業拓銷香港市場。
根據策進會今天發布的新聞稿，許舒博在8月中旬率團赴香港交流。策進會經濟合作委員會委員蕭博仁、林富男亦隨同前往，共同開拓商機。
訪團此行拜會香港工業總會、新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社，及屈臣氏總部、百佳通路，並與香港衍生集團、農產食品進出口貿易商會談，同時實地走訪香港手信智能食品工廠及有機生態園。
這次訪港交流，有助台灣農特產品業者了解香港市場產銷規劃、消費型態、零售市場展銷模式，並提供實際產業媒合平台，讓台灣業者向港方展示台灣產品特色。港方業者對台灣農特產品深表肯定且具高度興趣，雙方互動熱絡，為未來產業合作增添動力。
策進會表示，台港經貿關係密切，台灣更是香港第2大貿易夥伴，策進會將持續配合政策，協助企業拓銷香港市場，厚植多元經貿實力。
