貿易型態重塑成契機 港財長：推進大宗商品交易生態圈

香港財政司司長陳茂波表示，宏觀局勢及科技變革雖然為經濟前景帶來了巨大挑戰和不確定性，卻也同時存在龐大機遇。他表示，香港正穩步推進「大宗商品交易生態圈」工作。

陳茂波17日在網誌上表示，國際地緣局勢持續演變，市場觀望美俄領袖會面後的形勢變化，美國關稅措施亦繼續遏抑環球貿易表現。

陳茂波指出，香港作為貨物的中轉港，近月商品貿易均取得年增率雙位數百分比的增長，反映部分出口商或趕在關稅戰暫緩期間提前出貨，以及轉變中的國際貿易格局，特別是區域貿易合作深化帶來的機遇。供應鏈的整合和貿易形態的重塑，會為香港的貿易、航運、金融以至專業服務等帶來新的發展契機。

至於契機何在？陳茂波續指，大宗商品，特別是有色金屬，對全球各國的工業和產業發展舉足輕重，也支撐著全球一半的航運貨量。香港今年初成功加入倫敦金屬交易所LME的全球倉庫和交割網絡，是一個重要的里程碑。自今年1月香港成為LME許可交付地點以來，至今8個獲批認可倉庫已全數投入營運，截至本月初，已有逾8,000噸LME註冊倉單支持LME合約交割。

陳茂波稱，香港特區政府已成立專責小組檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推動香港發展成為國際黃金交易中心，包括支持實體的黃金交割，年內會公布有關方案。

此外，陳茂波說，香港另一個正在積極推動的領域是跨國供應鏈管理中心。大量大陸企業正加快部署「出海」，包括在「全球南方」和「一帶一路」地區布置產業鏈和供應鏈。

香港行政長官李家超於2024年《施政報告》中提出，將構建國際黃金交易中心和大宗商品交易圈，為鞏固提升香港國際金融中心地位提供新切入點。但目前香港大陸互聯互通系統並未拓展至大宗商品，有不少觀點認為，如果雙方強聯繫，中方可利用香港作為大宗商品的交易端口來鞏固在全球經濟中的地位。