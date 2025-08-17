上海第三機場有進度？上海、南通成立合資公司共建

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海第三機場南通新機場示意圖。（圖／取自railmetrochina.com）
近期，滬蘇南通新機場建設投資有限公司成立引起關注，該公司主要從事民用機場運營，公共航空運輸，建設工程施工等業務。據悉，前述公司要投建運營的，正是被視為上海第三機場的南通新機場。

第一財經引述天眼查最新工商登記信息顯示，這一公司由上海機場（集團）有限公司控股51%，南通國資企業南通城市建設集團有限公司持股49%。此次合資公司的成立，不論從「滬蘇」的名字還是從股權結構來看，意味新機場是由上海機場主導，與江蘇南通共建。

目前，上海有虹橋和浦東兩大機場，南通則有興東機場，後者與上海機場並無股權關係。

在2020年9月，大陸民航局批復南通新機場選址工程，南通市通州區二甲場址為首選場址。南通新機場自此與上海機場有關係。2024年6月的官方微信推送中，上海機場集團首次確認了與南通市政府共同簽訂南通新機場合作共建協議，規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。

據先前發布消息，規劃中的南通新機場將建設兩條遠距離跑道和滿足4,000萬人次年旅客吞吐量的航站樓。設計年旅客吞吐量近期達4,000萬人次、遠期達8,000萬人次，運行等級4F。機場遠期還會預留兩條跑道和衛星廳。

儘管距離上海虹橋及浦東兩場的直線距離均接近百公里，但包括大陸國航、東航、南航在內的三大航，已紛紛提前布局南通新機場。除了看重這一市場的本地客源潛力，也與南通新機場未來所承接的上海等周邊溢出客源有關。

目前，長三角地區已有七個千萬級機場，分別為上海浦東、上海虹橋、杭州蕭山、南京祿口、寧波櫟社、溫州龍灣和合肥新橋，機場密度在全中國名列前茅的江蘇，境內的九個民航機場也均進入百萬級機場行列。在機場密度極高的長三角地區，不同行政區劃管理的地方機場之間如何能合作，實現區域整體利益最大化，也是業界關注的問題。

