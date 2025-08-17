華為放話 鴻蒙操作系統將與安卓、iOS系統看齊

華為常務董事、終端BG董事長余承東近期接受央視節目專訪表示，鴻蒙用戶上百萬是個艱難的過程，但很短的時間就到了1,000萬，到幾千萬可能會更快。將來全中國甚至全世界的終端都能跑鴻蒙，希望攜手更多中國應用出海，通過鴻蒙框架走向世界。

余承東接受央視對話欄目專訪提到鴻蒙操作系統5.0相關願景，他說，「鴻蒙是我們希望在蘋果、谷歌和微軟以外，第一個能夠走出來的、來自中國的世界級操作系統。」

余承東說，構築一個全新的應用生態難度很大。他指出，安卓與iOS系統二分天下的態勢已經持續多年，「它們的生態積累很豐富，積累了上百萬個應用。」而鴻蒙5終端數量突破1,000萬意味著越過了「生死線」。他也預告，鴻蒙應用預計到9月30日就會跟蘋果和安卓的十幾年開發的功能完備度進行「拉齊」。

2019年5月16日，華為遭遇美國政府的極端制裁，余承東指出，「一夜之間在中國之外，華為的手機無法上市。一年的發貨量不到過去一個月的發貨量。我們看到了操作系統還是涉及到供應的安全問題，將來長期發展的安全問題。」他說，華為自2012年便開始操作系統的研發，但遭遇制裁後，華為決定把鴻蒙投入商用。

華為在去年10月發布「純血鴻蒙」原生鴻蒙系統Harmony OS 5.0，余承東表示，以前的鴻蒙是雙框架的體系，鴻蒙的應用都由安卓體系內核支撐。但鴻蒙5.0開始，所有應用都遷移到了鴻蒙操作系統。

關於鴻蒙系統的研發，余承東表示，每年投入超過一萬多人，持續了六年，研發費用是人民幣幾百億，代碼1.3億行。這些代碼大部分是華為開發的，還有一部分是開源之後生態合作夥伴做的。但這個投入對中國是非常值得的，所有的智能終端、機器設備可以用一套操作系統解決。