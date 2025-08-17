快訊

突破「卡脖子」？華為Pura80手機麒麟晶片回歸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
深藏五年，華為終於讓麒麟9020、9010晶片訊號在pura80系列手機上公開亮相。（圖／取自《中關村在線》）
華為Pura 80系列迎來HarmonyOS 5.1.0.217 SP2重大更新，其中，手機「關於本機」頁面重新顯示麒麟晶片型號。這是華為自2023年回歸以來首次在手機端公開晶片型號，也是繼麒麟9000後，時隔五年再度在華為手機上看到「HUAWEI Kirin」標識。此次華為主動更新顯示，外界認為這釋出麒麟回歸的明確信號。

華為系統在16日進行更新，華為Pura80系列用戶在當日凌晨打開關於手機頁面時發現晶片型號一列開始顯示資訊。《快科技》報導，升級217版本後，華為Pura 80全系均顯示麒麟晶片型號，除Pura 80是麒麟9010S外，Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+、Pura 80 Ultra均搭載了麒麟9020晶片。

自麒麟9000之後，每逢新機發布，總是需要通過第三方軟體才能看見晶片訊息。華為上一次在設置界面顯示處理器型號，還要追溯到2020年Mate40系列搭載麒麟9000的時期，此後五年間，受制於技術封鎖等種種原因，華為便深藏晶片訊息。

據技術參數顯示，麒麟9020採用創新的「1+3+4」三叢集CPU架構：1個高性能大核、3個平衡中核和4個高能效小核，搭配Maleoon 920 GPU。據Geekbench 6實測數據，麒麟9020單核得分1250，多核得分4100，該成績已逼近驍龍8 Gen 2水平。該款晶片由中芯國際製作。

大陸部分觀點認為，華為公布背後帶有許多訊號，意味著晶片方面不再被卡脖子，同時為大陸半導體產業鏈逐漸成熟背書，也或許代表華為在晶片上可能已階段性地突破瓶頸。

此外，華為鴻蒙操作系統同步前進，華為常務董事、終端 BG 董事長余承東16日接受央視財經《對話》欄目時指出，鴻蒙生態今年將迎來快速發展，鴻蒙應用預計到9月30日就會跟蘋果和安卓的十幾年開發的功能完備度進行「拉齊」。

華為Pura80系列用戶在當日凌晨打開關於手機頁面時發現晶片型號一列開始顯示資訊。（圖／取自《快科技》）
實測 中芯 手機 晶片 鴻蒙 華為 半導體

