Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
Swatch這張宣傳照在中國大陸遭控「辱華」，迫使Swatch緊急出面道歉並撤照。（圖／取自《第一財經》）
Swatch這張宣傳照在中國大陸遭控「辱華」，迫使Swatch緊急出面道歉並撤照。（圖／取自《第一財經》）

瑞士手表品牌Swatch一張「眯眯眼」宣傳照在中國大陸遭控「辱華」，不少網友要求Swatch「退出中國市場」，迫使Swatch於16日晚間緊急滅火，除道歉外並在全球撤除相關資料。

《每日經濟新聞》指出，Swatch這張宣傳照，一名男模特兒擺出誇張的「瞇瞇眼」造型，這一形象被認為具有對東亞人的種族歧視意味。對此，不少中國消費者表示強烈抗議。

大陸網友紛紛留言稱，「作為消費者看到這種廣告真的很不舒服，以後不會考慮這個品牌了！」「這都2025年了，怎麼還有品牌犯這種低級錯誤？」「他們市場部是睡著了嗎？這麼敏感的問題都發現不了？」

Swatch於16日晚間緊急發表聲明稱：「我們注意到近期對於Swatch ESSENTIALS系列圖片中模特形象的關注。我們對此事高度重視，並已第一時間在全球範圍內刪除所有相關資料。對於由此造成的冒犯和困擾，深表歉意。」

對於何以這張相片會被大陸民眾認為是「辱華」，上海《第一財經》指出，多年前共青團中央官方微信號就曾解釋： 長期以來，在「白人至上」主義橫行的歐美等地區，中國人眼睛的形狀一直是華裔群體被壓迫的一種表現。這點美國尤甚，在美國早期的電影和漫畫中，中國人都會被畫上小眼睛—「瞇瞇眼」（slanty eyes）。這是典型的對中國人進行排外、歧視性的行為。該文指出，「沒人會覺得這是一個對中國人心懷善意的詞語。」

Swatch（斯沃琪集團）為全球最大的鐘表集團之一，除基礎款Swatch，還包括浪琴、天梭、歐米茄等眾多品牌。中國市場是斯沃琪集團最大的區域性市場，2023年為該集團創造26.3億瑞郎淨銷售額，在全集團佔比達33.3%。

據斯沃琪集團近期公布的2025上半財年報告顯示，公司實現銷售額30.59億瑞士法郎，年減11.2%；淨利潤從1.47億瑞士法郎大幅下滑88%至1,700萬瑞士法郎；淨利潤率為0.6%，去年同期為4.3%。該集團將銷售下滑歸因於中國市場拖累。

斯沃琪在中國市場正面臨不少挑戰。胡潤研究院曾發布報告指出，2024年大陸高端消費市場規模年減2%，至人民幣1.63兆元，以高端珠寶、腕表和箱包為代表的傳統奢侈品市場跌幅超過8%，顯示高端消費正在調整；另一方面，一些智能穿戴設備廠商也開始進軍高端手表市場，華為就推出「非凡大師」系列，以科技優勢獲取消費者的心。

斯沃琪集團此前表示下半年中國市場可望回暖，因電商銷售和庫存水準都出現改善跡象。這次「眯眯眼」宣傳照風波對Swatch銷售會否造成影響仍有待觀察。

